Los pasajes de 10 mil dólares de Manuel Adorni bajo la lupa: qué investiga la Justicia

El jefe de Gabinete sigue en el centro de la polémica, y las denuncias han llegado a la Justicia. Los interrogantes sobre sus gastos y un posible enriquecimiento ilícito.

La investigación analiza si los movimientos patrimoniales de Manuel Adorni pueden justificarse con sus ingresos declarados o si existen inconsistencias.

El viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni a Nueva York quedó en el centro de una investigación judicial tras conocerse el costo de los vuelos de regreso junto a su esposa. La Justicia intenta determinar si ese gasto puede ser justificado o si forma parte de un posible enriquecimiento ilícito .

La documentación incorporada al expediente muestra que ambos regresaron en primera clase , en un vuelo de Delta hacia Buenos Aires. El dato no pasa desapercibido: se trata de un gasto elevado que ahora se cruza con los ingresos declarados del funcionario.

El punto más sensible está en el pasaje de su pareja, Bettina Angeletti , ya que los investigadores buscan establecer quién financió ese traslado dentro de una comitiva oficial.

Qué otros gastos analiza la Justicia en el patrimonio de Adorni

El viaje a Estados Unidos no es el único elemento bajo análisis. La causa también pone el foco en otros movimientos vinculados al entorno del jefe de Gabinete.

Entre ellos aparece un traslado en avión privado a Punta del Este, además de distintas operaciones inmobiliarias. En ese listado figuran propiedades en un barrio privado de Exaltación de la Cruz y departamentos en la Ciudad de Buenos Aires.

adorni conferencia de prensa

Uno de los aspectos que generó mayor atención es la compra de un inmueble mediante un préstamo otorgado por las propias vendedoras, una modalidad poco habitual que motivó nuevas medidas en el expediente.

En este contexto, la contadora de la familia, Adriana Nechevenko, se presentó ante la Justicia para aportar documentación y explicar el origen de los fondos utilizados.

El viaje a Nueva York, el punto de partida del caso

La polémica comenzó con el viaje oficial a Nueva York, donde Adorni participó de la “Argentina Week” junto al presidente Javier Milei. La decisión de incluir a su pareja en la comitiva generó cuestionamientos desde el inicio.

adorni viaje

El propio funcionario defendió esa elección con argumentos personales, lo que amplificó el debate público. A eso se sumó la difusión de imágenes en otro viaje, donde se lo ve abordando un avión privado, lo que incrementó las dudas sobre su nivel de gastos.

La causa también incorpora una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, que apunta a un incremento patrimonial desproporcionado tras su llegada al Gobierno.

Mientras tanto, desde el entorno del funcionario rechazan las acusaciones y aseguran que todo quedará aclarado en su próxima declaración jurada. La Justicia, por su parte, continúa reuniendo pruebas para determinar si los gastos observados pueden ser explicados o si configuran un delito.

En paralelo, el expediente busca establecer responsabilidades individuales y definir si hubo irregularidades en el uso de recursos o en la justificación de los dólares. El avance de la causa dependerá del análisis de la documentación incorporada y de nuevas medidas que podrían ampliar el alcance de la investigación.