Luis Caputo descartó una devaluación tras el nuevo préstamo con el FMI

El ministro de Economía aseguró que todavía no está definido el monto del nuevo acuerdo y que esta medida "no va a afectar a la gente".

Luis Caputo , ministro de Economía, habló en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) por un nuevo préstamo . En este sentido, descartó que esto signifique una devaluación y aclaró que no saben cuál será el monto final.

"Lo que hagamos no va a afectar a la gente. Pusimos la macro en orden y estamos capitalizando el BCRA para que cuando liberemos no haya problemas. Cuando liberemos no habrá salto devaluatorio", señaló Caputo en una entrevista televisiva con Antonio Laje en A24.