Luis Caputo testea el ánimo del mercado este miércoles con la colocación de un bono en dólares

Se trata de un título de deuda de legislación local que dará una tasa del 6,5%. Los inversores estarán atentos a ver cuál va a ser el rendimiento final. El reclamo por la falta de acumulación de reservas.

El ministro de Economía, Luis Caputo , ensayará este miércoles un retorno a los mercados de deuda sin el prerrequisito de haber sumado reservas internacionales. Lo va a hacer mediante una licitación de un bono en dólares que vence en 2029.

Así lo señala la consultora C-P en su último informe al referirse al anuncio realizado este viernes por el titular del Palacio de Hacienda.

“Con esta colocación se busca hacer frente a los vencimientos de capital de los Bonares y Globales 2029 y 2030 de enero (aproximadamente U$S1.500 millones)”, dice el reporte.

El informe agrega que “el resultado de esta licitación será fundamental para empezar a calibrar las posibilidades de éxitos de la estrategia de vuelta a los mercados sin acumulación de reservas”. “Si la colocación es positiva, la señal de contar con una ventanilla de financiamiento para parte de los vencimientos podría favorecer la baja del riesgo país y encaminar la estrategia financiera del sector público nacional”, dice la consultora que dirige el economista Pablo Moldovan.

Y es que en 2026 las necesidades de financiamiento son de u$s14.000 millones, que sería un monto muy desafiante para un país que estuvo fuera de los mercados.

caputo

De aquí parte la discusión económica de los últimos días. Caputo busca forzar una baja del riesgo que le permita emitir en los mercados globales sin tener que comprar reservas. O en rigor, sin tener que comprar dólares emitiendo pesos que luego no cuenten con demanda del público.

Según indican fuentes del Palacio de Hacienda, el equipo económico consideran que estaría en condiciones de adquirir por esa vía unos u$s7.000 millones, sin alterar el precio del tipo de cambio. Hay que tener en cuenta que la prioridad de la política económica sigue siendo bajar la inflación, y para ello se necesita tener el tipo de cambio quieto.

Tendría que aparecer, en realidad, una demanda de pesos que hiciera que al emitir para comprar dólares no hubiera necesidad de “esterilizar” con colocación de letras.

“Pase lo que pase con la demanda de pesos, el volumen y la oferta de dólares en el mercado de cambios también es destacado como un limitante del proceso de acumulación de reservas. El gobierno quiere comprar reservas, pero sin alterar el esquema de bandas. Para ello necesita que la oferta aparezca sin cambios en la cotización del dólar. Este punto luce bastante más complejo. La apuesta es que el aporte provenga de flujos financieros”, dice el estudio.

Esto quiere decir que el gobierno necesita que en 2026 siga el flujo de colocaciones de bonos de empresas y de provincias, como los u$s800 millones que anunció Santa Fe esta semana. Esos dólares entran al sistema, pero tienen que ser vendidos, lo que llevaría a una tendencia a la apreciación de la moneda porque bajaría el tipo de cambio. Entonces, el Banco Central, con acción inversa, comprando, compensaría y el precio se mantendría estable.

El año que viene parece muy desafiante: el gobierno debería conseguir renovar deuda por u$s14.000 millones en 2026 y a su vez, tratar de sumar reservas por encima de esa cifra. Resulta muy dificil, dicen el C-P.