Manuel Adorni sobre el conflicto con España: "No hay de qué disculparse"

El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió este lunes al conflicto diplomático con España, luego de las declaraciones que el presidente Javier Milei realizó en su visita a España , dijo que no se realizará un pedido de disculpas y señaló que es irracional la reacción diplomática.

El portavoz dijo que al Gobierno no le preocupa que haya una “reacción diplomática, porque no hay razón para que la haya". "Sería irracional que ocurra”, expresó el funcionario a la vez que indicó: "Si el presidente o los funcionarios españoles se quieren hacer cargo no es un problema de nuestra República. Al que le quepa el sayo que se lo ponga".