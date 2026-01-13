Meteotsunami en la Costa Atlántica: quién era el hombre que murió arrastrado por el mar

En medio del impactante fenómeno, una crecida repentina del mar lo golpeó contra las rocas, provocándole la muerte de forma inmediata.

El fenómeno meteorológico extremo que sorprendió este lunes a la costa atlántica argentina de Santa Clara del Mar , en el partido de Mar Chiquita , se cobró la vida de un ciudadano argentino de entre 30 y 35 años.

La víctima, identificada como Yair Amir Mano Núñez , se encontraba de visita en la región para pasar tiempo con su familia en Mar del Plata luego de vivir varios años en el exterior, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Según los primeros reportes, el joven se encontraba en la zona de escolleras acompañado por su novia y dos amigos, indicaron en C5N. Núñez, quien según allegados no sabía nadar, estaba realizando tareas de pesca cuando fue sorprendido por el fenómeno conocido como meteotsunami : una variación brusca de la presión atmosférica que genera una "súper ola" o crecida repentina del nivel del mar.

Mini Tsunami en Santa Clara del Mar dejó 1 muerto y heridos

El impacto del agua fue de tal magnitud que lo arrojó violentamente desde la estructura de piedra hacia el mar. El golpe contra las rocas resultó fatal; a pesar de la llegada de los servicios de emergencia y los intentos de asistencia, el joven perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto.

Mano Núñez llevaba ocho años radicado en Europa, donde se desempeñaba profesionalmente como jinete de caballos. Había regresado a la Argentina apenas unos días antes del trágico episodio para reencontrarse con sus seres queridos en lo que debía ser un viaje de descanso y afecto junto a su pareja.

El fenómeno del meteotsunami

Las autoridades de Defensa Civil y expertos en climatología analizan el suceso, que describieron como un evento atípico de gran potencia.

Estos meteotsunamis, a diferencia de los tsunamis sísmicos, son provocados por tormentas o frentes de aire muy fuertes que empujan el agua hacia la costa de manera veloz y destructiva.

La causa quedó bajo investigación judicial para terminar de reconstruir la mecánica del accidente, mientras la comunidad de Santa Clara y Mar del Plata permanece conmocionada por la fatalidad del evento.

El momento en el que el meteotsunami golpeó la playa de Santa Clara

Lo que parecía ser un típico lunes de verano en las playas bonaerenses se tornó en un escenario de película de terror, cuando un meteotsunami se registró en el sudeste de la provincia y afectó a varias localidades

Según testigos que presenciaron el fenómeno, el agua comenzó a retirarse de pronto y fue cuando apareció la ola, casi como una pared, y rompió con dureza sin fondo. "Fue un evento impredecible", aseguraron. Además, se confirmó que el nivel del agua llegó a crecer hasta cinco metros.

Un meteotsunami en la Costa Atlántica dejó 1 muerto y heridos

En las playas de Mar Chiquita, un hombre de 30 años debió ser rescatado por guardavidas, quienes le practicaron reanimación cardio pulmonar (RCP) durante más de media hora, Según se informó, sufrió un infarto y permanece internado en grave estado en un hospital de la zona.

La víctima, se encontraba con su esposa y su hija cuando, alrededor de las 16.20 horas, la confluencia del agua del mar con la del río lo arrastró y se perdió su rastro, minutos después fue localizado del otro lado de la playa.

El hombre fue rescatado en una embarcación y asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).