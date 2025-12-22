Monotributo 2025: ARCA cambió las escalas y los límites de facturación

La Agencia de Recaudación informó cuanto dinero tendrán que pagar los contribuyentes el último mes del año.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) actualizó las escalas y los topes de facturación del monotributo correspondientes a diciembre. Además, recordó la forma en que se llevará adelante el proceso de recategorización el próximo año.

En este sentido, el organismo informó los valores vigentes de la cuota mensual del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes que corresponden a diciembre, antes de la recategorización que los contribuyentes deberán hacer en febrero.

Luego de la última actualización dispuesta sobre el importe que debe pagar cada contribuyente , según la categoría del monotributo , el ente recaudador difundió los detalles de la tabla de valores para diciembre 2025. Los valores son los siguientes:

Categoría A: $37.085,74

Categoría B: $42.216,41

Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)

Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)

Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)

Los contribuyentes que no paguen la cuota del monotributo quedan expuestos a sanciones legales y económicas, entre las que se cuentan la pérdida de cobertura previsional y de la obra social o la imposibilidad de emitir facturas habilitadas.

Cuándo vence el monotributo y cuáles son las formas de pago

El monotributo tiene fecha de vencimiento el 22 de diciembre y, a fin de lograr que los contribuyentes paguen dentro de los plazos establecidos, ARCA dispone de una amplia variedad de alternativas para concretar el pago de forma digital.

Una de las opciones principales es la transferencia electrónica de fondos: el contribuyente genera un Volante Electrónico de Pagos (VEP) desde “Presentación de DDJJ y Pagos” o la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA) y luego lo abona por homebanking, Pago Mis Cuentas o código QR desde billeteras virtuales habilitadas.

Por otra parte, el ente recaudador permite saldar los pagos a través de cajeros automáticos, débito automático, tarjetas de crédito o la Billetera Electrónica ARCA.

Cuál es la cuota del monotributo según cada categoría

Categoría A

Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $37.085,74

Categoría B

Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41

Categoría C

Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) / $12.547,81 (bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes)

Categoría D

Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) / $20.773,60 (bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total a pagar: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes)

Categoría E

Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) / $33.181,99 (bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total a pagar: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes)

Categoría F

Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) / $43.220,24 (bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total a pagar: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes)

Categoría G

Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) / $53.537,32 (bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total a pagar: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes)

Categoría H

Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) / $153.362,13 (bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total a pagar: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes)

Categoría I

Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) / $243.985,21 (bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total a pagar: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes)

Categoría J

Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) / $292.782,26 (bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total a pagar: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes)

