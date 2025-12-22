Ordenaron la captura internacional de un ciudadano turco por un brutal crimen: los detalles

Un hombre oriundo de Turquía es sospechoso del crimen de un compatriota. Una presunta infidelidad habría sido el disparados del crimen.

A fines de noviembre se encontró el cuerpo de un hombre que llevaba más de un mes desaparecido en la ciudad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires y un detalle particular había intrigado a todos: el cadáver tenía puesto una máscara de Spiderman.

Se trataba de Efe Saravoglú , un ciudadano turco de 24 años, era buscado por las autoridades nacionales tras una denuncia del Consulado de Turquía . Había desaparecido en el mes de octubre en la ciudad de Buenos Aires.

El caso se investigó durante algunos días como un crimen vinculado posiblemente a la mafia turca : una joven declaró en la justicia que Efe le había contado que su padre tenía filiaciones con esa organización. Pero ahora el caso parece acercarse a un tema más pasional, y se indaga sobre una venganza producto de una infidelidad y se puso en el foco de la investigación a un conocido del joven difunto.

cuerpo cañuelas

Las pruebas que llevaron a realizar el pedido de captura internacional

Días atrás la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, a cargo de Pablo Recchini, había solicitado la captura de Tunca Kent, de 32 años, y en las últimas horas la jueza Alejandra Alliaud dio lugar al pedido.

Sobre Kent ahora pesa la correspondiente notificación roja de INTERPOL, para ser detenido e indagado por el homicidio de Saravoglu, un crimen cuyo móvil, de acuerdo a la investigación de la fiscalía, podría estar vinculado a que la víctima mantuvo relaciones con la novia del ahora prófugo.

pedido de captura internacional

El pasado 7 de noviembre -es decir, tres semanas antes del hallazgo del cuerpo y dos días después de declarar en la investigación-, el sospechoso vendió su auto en una agencia y abordó un avión con destino a Brasil donde, de acuerdo con lo informado por INTERPOL, aún permanecería y es buscado.

La relación con la pareja del sospechoso: "Me estoy acostando con su novia"

A raíz de la investigación, se logró establecer que Saravoglu mantuvo conversaciones por la red social Facebook con un usuario, a quien le hizo referencia de su relación con una mujer y del ahora sospechoso prófugo: "Él sabe que su novia se está acostando con otros. Le envié muchas evidencias. Es un pibe cornudo. Su novia vino y me besó. Ella es un demonio", le escribió el joven a un amigo turco respecto a la pareja de Kent.

En otro mensaje, el joven sostuvo que -para él- Kent “finge ignorancia. Es el cornudo más grande que he visto en mi vida”, agregó

"Me estoy acostando con su novia. El tipo nos ve salir de mi casa por la mañana, viene y me dice: 'amigo, espera un minuto, voy a hablar con ella', y se va con la chica", relató en otro momento de la comunicación.

cuerpo cañuelass

Estas conversaciones permiten dar cuenta la posibilidad de que el móvil del crimen haya sido en venganza a esta relación paralela que mantenía con la pareja del acusado.

El análisis técnico que llevó a Kent a ser el principal sospechoso del crimen

Por otro lado, en base a las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), según supo la Agencia Noticias Argentinas, se pudo reconstruir los últimos movimientos de la víctima. Así, se estableció que, antes de la medianoche del 27 de octubre, Saravoglu subió al auto de Kent y emprendieron la marcha por distintas calles hasta la zona sur de la ciudad.

camaras de seguridad crimen turco

Por otra parte, la fiscalía analizó las comunicaciones y el impacto del celular del sospechoso en distintas antenas, lo que evidenció que, en la tarde del 27 de octubre, antes de encontrarse con la víctima, estuvo en Cañuelas y luego regresó a la Ciudad de Buenos Aires. También, en la madrugada del 28 de octubre, en la tarde de aquel día, y el 4 de noviembre, su celular registró actividad en las inmediaciones de Cañuelas.

El jueves 30 de octubre la familia de Saravoglu se presentó ante la División Policía Turística de la Policía de la Ciudad para denunciar que no tenían noticias del joven turco. La última actividad de su teléfono había sido pasada la medianoche del 28 en cercanías de la Estación Agüero de la Línea D de subtes, en Recoleta.

La causa tuvo un gran giro a partir del 28 de noviembre, cuando dos operarios de una empresa de mantenimiento vial, que cortaban el pasto de la banquina de la Ruta 3, a la altura del kilómetro 82,500, sentido a la localidad bonaerense de Cañuelas, hallaron el cuerpo de Efe Saravoglú.