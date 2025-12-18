El organismo dio a conocer cuál será el monto mensual a pagar de acuerdo con cada categoría del Régimen para Pequeños Contribuyentes.

ARCA diciembre 2025: confirmaron lo que hay que pagar de monotributo antes de fin de año

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció la fecha de vencimiento del monotributo. El organismo recomienda pagar la cuota del Régimen para Pequeños Contribuyentes en los tiempos establecidos a fin de evitar multas o sanciones más graves. El total a abonar dependerá de la categoría en la que esté registrada la actividad.

En tanto, en la recta final de este 2025, está cada vez más cercana la actualización pautada para febrero de 2026, un aumento que tomará en cuenta la suma de los índices de inflación registrados durante el semestre previo.

La actualización de los topes por categoría también incluye una suba en la cuota mensual del monotributo , que incluye el pago de IVA y Ganancias junto los aportes jubilatorios y la obra social.

Cuándo vence el monotributo y cuáles son las formas de pago

El monotributo tiene fecha de vencimiento el 22 de diciembre y el ente recaudador dispone de una amplia variedad de alternativas para efectivizar el pago de forma digital.

Una de las opciones principales es la transferencia electrónica de fondos: el contribuyente genera un Volante Electrónico de Pagos (VEP) desde “Presentación de DDJJ y Pagos” o la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA) y luego lo abona por homebanking, Pago Mis Cuentas o código QR desde billeteras virtuales habilitadas.

El organismo permite saldar los pagos a través de cajeros automáticos, débito automático, tarjetas de crédito o la Billetera Electrónica ARCA. Quienes no tengan clave fiscal pueden generar y pagar VEPs desde el homebanking de bancos adheridos. La acreditación es inmediata excepto cuando se abona con tarjeta de crédito, que puede demorar hasta diez días hábiles

ARCA Monotributo.jpg El borrador oficial que propone reemplazar el Monotributo por otro régimen.

Monotributo: escalas vigente en diciembre 2025

Los topes de las categorías del Régimen de Pequeños Contribuyentes seguirán vigentes hasta su próxima actualización en febrero del 2026:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Cuál es la cuota del monotributo según cada categoría

Categoría A

Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $37.085,74

Categoría B

Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41

Categoría C

Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) / $12.547,81 (bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes)

Categoría D

Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) / $20.773,60 (bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total a pagar: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes)

Categoría E

Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) / $33.181,99 (bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total a pagar: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes)

Categoría F

Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) / $43.220,24 (bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total a pagar: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes)

Categoría G

Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) / $53.537,32 (bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total a pagar: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes)

Categoría H

Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) / $153.362,13 (bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total a pagar: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes)

Categoría I

Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) / $243.985,21 (bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total a pagar: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes)

Categoría J

Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) / $292.782,26 (bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total a pagar: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes)

Categoría K