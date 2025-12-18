¿Qué es la presunción de Inocencia Fiscal que aprobó Diputados?

Ese principio ya rige por decreto. El Congreso busca darle mayor peso legal mediante una ley al ministro Caputo y los dólares del colchón.

El principio de Inocencia Fiscal que el miércoles por la noche recibió la aprobación de la Cámara de Diputados, en realidad está rigiendo en la Argentina por un decreto de mayo de este año. Allí el Poder Ejecutivo le encomendó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA) que elabore un nuevo sistema de liquidación del Impuesto a las Ganancias , que se domina “Simplificado”.

A partir de ello, ARCA puso en marcha el s istema de manera opcional en agosto de este año. Consiste en que el organismo recaudador elabora la liquidación del impuesto a partir de los datos que tiene del contribuyente.

Revisa los pagos que hizo en el año con sus tarjetas y transferencias bancarias , y demás gastos, revisa el patrimonio a partir de lo que está declarado, y le presenta una determinación de impuesto. Eso antes lo tenía que presentar el contribuyente, quien corría el riesgo de ser penalizado si cometía errores.

El Impuesto a las Ganancias Simplificado supone que los gastos hechos por la persona tienen origen en fondos lícitos, mientras estos se mantengan dentro de los parámetros habituales de ese contribuyente. Y por eso, no se pone a investigar.

El sistema fue diseñado a partir de una iniciativa del ministro de Economía, Luis Caputo, quien a principios de este año recordó que en una charla que tuvo con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, le había comentado que los argentinos tenían más de u$s200.000 millones fuera del sistema. Lo que se conoce como “dólares debajo del colchón”. Con ello, Caputo trató de generar una “monetización” de la economía en dólares. La medida esa llevó como complemento la autorización a comercios a facturar en dólares y mostrar precios en dólares. Fue todo un fracaso.

Los tributaristas en ese momento advirtieron que el esquema de Impuesto a las Ganancias simplificado estaba un poco “flojo de papeles”. Requería de una ley que ofreciera al contribuyente mayor seguridad. En un recambio de gobierno, el decreto se podía derogar y quedar expuesto nuevamente a los sabuesos de la DGI.

El Impuesto a las Ganancias Simplificado funciona de manera similar el Monotributo, porque es el organismo recaudador que determina el impuesto y la condición del contribuyente a partir de los datos que ya tiene.

La ley que aprobó Diputados fija estas condiciones: