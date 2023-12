Monotributo AFIP: paso a paso, cómo hacer la recategorización y evitar sanciones

Cabe señalar que en los casos que la o el monotributista no se recategorice cuando corresponde hacerlo, la AFIP podrá recategorizarlo de oficio e incluso será pasible de sanciones. Para no incurrir en esta contravención, vale especificar que no están obligados a cumplir con la recategorización cuando:

Deban permanecer en la misma categoría del monotributo.

Al momento de la recategorización no haya transcurrido un semestre calendario completo desde el inicio de actividades. En este caso, los sujetos ingresarán el importe que resulte de la aplicación del procedimiento previsto para el inicio de actividad.

Pasos para hacer la recategorización del monotributo

El primer paso para llevar a cabo la recategorización es acceder al sistema de Monotributo en el sitio web de la AFIP (www.afip.gob.ar), e inmediatamente el contribuyente deberá ingresar con su CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) y su clave fiscal y clickear la opción "Aceptar". En caso de no contar con la clave fiscal, es necesario obtenerla previamente a través del mismo sitio web.

A continuación deberá seleccionar la opción "Recategorizarme" (en esta opción se podrá observar en carácter informativo, los datos que posee este Organismo de su situación tributaria)

(en esta opción se podrá observar en carácter informativo, los datos que posee este Organismo de su situación tributaria) El tercer paso consiste en seleccionar la opción "Continuar recategorización" .

. En el punto siguiente, el monotributista deberá informar los nuevos parámetros (ingresos, superficie afectada a la actividad, consumo de energía eléctrica, etc.).

Una ves informados los nuevos parámetros, deberá indicar la opción "Imprimir credencial" .

. Finalmente, el sistema emitirá el F.184 -como comprobante de la recategorización realizada- y la nueva Credencial de Pago.

monotributo afip generica -VALIDA 1200- Dos veces al año la AFIP abre la posibilidad de ajustar la categoría del monotributista a sus ingresos.

IMPORTANTE : La opción "Recategorización" sólo se encontrará disponible desde el día 1 hasta el día 20 de los meses de enero y julio, conforme lo establecido por el Art. 20 RG 4309/18 .

Parámetros a considerar en la recategorización del monotributo

Los parámetros especificados por la AFIP que se deben considerar en la recategorización son: los ingresos brutos, la energía eléctrica consumida y los alquileres devengados, todos acumulados en los últimos 12 meses anteriores a la recategorización, y la superficie afectada a la actividad. Debe tenerse en cuenta lo siguiente:

La energía eléctrica computable será la que resulte de las facturas cuyos primer vencimiento para el pago hayan operado en el período que corresponda.

Captura de Pantalla 2023-12-15 a la(s) 12.43.53.png El sistema de monotributo incluye 13 categorías según el ingreso y otras variables.

Cuando para el desarrollo de la actividad se utilicen distintas unidades de explotación en forma no simultánea, se debe considerar siempre el de mayor valor según se indica a continuación: