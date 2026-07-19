Mundial 2026: datos curiosos sobre la final que quizás no conocías

Argentina buscará este domingo un nuevo campeonato mundial frente a España en un partido que tendrá varios condimentos que extrafutbolísticos. ¡Enterate!

La final del Mundial 2026 se disputará este domingo 19 de julio, a las 16 hs.

Llegó el día más esperado del Mundial 2026 , este domingo 19 de julio, desde las 16, Argentina y España definirán al nuevo campeón en un partido que enfrenta a dos de las mejores selecciones del torneo.

Además del peso de la historia entre ambas selecciones, el partido estará cargado de curiosidades , desde el estadio elegido hasta el vínculo que une a los entrenadores de ambos equipos .

En este sentido, la cuenta de X (ex Twitter) @histoporte_ compartió algunas curiosidades acerca del cierre del campeonato.

Curiosidades de la final del Mundial 2026

A continuación, te contamos algunas curiosidades de la final:

La final no es en Nueva York

Si bien todos los titulares dicen que la final del Mundial 2026 se disputará en Nueva York. La FIFA vende el partido como si fuera a ocurrir en la Gran Manzana. Sin embargo, el estadio donde se jugará el partido entre Argentina y España, el MetLife Stadium, está ubicado en East Rutherford, en el estado de Nueva Jersey, a 18 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Nueva York.

La FIFA lo denominó como Estadio Nueva York/Nueva Jersey para este Mundial porque el MetLife no es auspiciante de la entidad y la organización tuvo que cambiarle el nombre.

Final 100% en español después de 96 años

La final del Mundial 2026 garantizará que un país de habla hispana levante la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva. Al mismo tiempo, será la segunda final de la historia entre dos selecciones de hispanohablantes, la primera desde Argentina vs. Uruguay en 1930.

Aquella primera final mundialista se disputó el 30 de julio de 1930 en el Estadio Centenario de Montevideo, donde Uruguay venció a Argentina 4-2 y se convirtió en el primer campeón de la historia. Desde ese momento, 96 años, ninguna final del mundo había vuelto a juntar a dos países que hablan el mismo idioma.

Juan Cruz Sirius es conocido por su enfoque de "astrología con rigurosidad".

Maestro vs. alumno

La final del Mundial 2026 no solo enfrenta a dos países de habla hispana, sino también a dos DT con un pasado en común.

El vínculo entre Lionel Scaloni, DT de Argentina, y Luis de la Fuente, DT de España, nació en Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol, durante los cursos UEFA PRO organizados en la Ciudad del Fútbol. Allí, el actual entrenador de La Furia Roja fue uno de los docentes del oriundo de Pujato en el curso de entrenador de la promoción de 2017.

La maldición del número 1 del ranking FIFA

Argentina comenzó el Mundial en el primer puesto del ranking FIFA. España lo alcanzó tras eliminar a Francia en semifinales del Mundial 2026, sin embargo, tras la victoria de la Scaloneta frente a Inglaterra el equipo de Lionel Messi volvió a liderar este ranking. Desde que la organización implementó su sistema de clasificación por coeficientes en 1993, ninguna selección que llegó primera al torneo logró consagrarse campeona.

El primer torneo disputado bajo ese sistema fue Estados Unidos 1994, donde Alemania llegaba como número uno del ranking, pero el campeón fue Brasil desde el tercer puesto. La estadística se repitió en cada edición sin excepción. En Qatar 2022, Brasil inició el torneo como líder del ranking y España aparecía séptima: Argentina se consagró campeona desde la tercera posición.

Primera final entre campeones continentales vigentes

La final del Mundial 2026 reunirá por primera vez en la historia al campeón vigente de la Copa América y al campeón vigente de la Eurocopa.

España consiguió el campeonato europeo en Alemania 2024 tras derrotar 2-1 a Inglaterra en la final disputada en el Estadio Olímpico de Berlín, mientras que Argentina conquistó la Copa América 2024 al imponerse 1-0 a Colombia.