Natalia Oreiro defendió a Lali y María Becerra tras los ataques de Milei

"No podemos separar a los artistas del resto de la sociedad argentina" , expresó la actriz, quien sentenció: "Creo que sería muy egoísta".

"Los que hablamos nos exponemos para quienes no tienen esos privilegios. Quizás es injusto cuando se le pega a los artistas que hablan, porque no lo hacen por ellos, lo hacen por los que no pueden hablar", sostuvo.

A su vez, remarcó las "realidades muy difíciles" que atraviesan a los argentinos y que "la de los jubilados es la más clara".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1899280181136670854&partner=&hide_thread=false Natalia Oreiro habló sobre el ataque a los artistas que se posicionan políticamente y defendió a los jubilados que sufren el ajuste del Gobierno.



"Los artistas que hablan lo hacen por los que no pueden hablar", dijo @nataliaoreiro



Adelanto de FDA

@LautaroMaislin pic.twitter.com/giHUpB4CzL — C5N (@C5N) March 11, 2025

Cuál fue la reacción de Lali después de la entrevista de Javier Milei

El cruce entre Lali Espósito y el presidente Javier Milei sumó un nuevo capítulo. Luego de que el mandatario la mencionara en una reciente entrevista transmitida por TN el lunes por la noche, la cantante decidió responder de una manera sutil, pero contundente.

Este martes por la mañana, justo antes de que salgan a la venta las entradas para su tercer show en el estadio Vélez de este año, la artista compartió un video en sus redes sociales que no pasó desapercibido entre sus seguidores. En la historia publicada en su cuenta de Instagram, donde acumula más de doce millones de seguidores, Lali se mostró tomando mate en un recipiente decorado con el escudo nacional, mientras esbozaba una sonrisa irónica.

Lo más llamativo fue la elección musical que acompañó la publicación. Lali utilizó un fragmento de su tema Fanático, una canción que en su momento usó como respuesta a las críticas de Milei hacia ella. En un tramo de la letra, la ex Casi Ángeles canta: "Es mi fanático, me vuelve loca, todas las noches me sueña y se toca", en una clara alusión a la insistencia del mandatario con sus comentarios sobre ella.

Lali.jpg

El conflicto entre Lali Espósito y los sectores libertarios se originó tras las elecciones generales de 2023, cuando la cantante expresó su preocupación en redes sociales al conocerse el triunfo de Milei en primera vuelta. En aquel entonces, escribió un breve pero contundente mensaje en su cuenta de X (antes Twitter): "Qué peligroso, qué triste". Aquella publicación generó una avalancha de críticas por parte de los seguidores del líder de La Libertad Avanza, quienes la tildaron de “militante kirchnerista” y la acusaron de hacer política desde el espectáculo.

Desde entonces, la relación entre la artista y el ahora presidente ha estado marcada por varios cruces mediáticos. El propio Milei ha hecho referencia a ella en más de una oportunidad, incluso ironizando sobre su carrera y su popularidad.