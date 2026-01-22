Ni miedo ni amenaza: el 73% de los argentinos ya ve a la Inteligencia Artificial como una aliada

Así lo revela un reporte elaborado por la consultora de recursos humanos Randstad, que compara la situación con otros países del mundo.

La IA no es percibida de manera negativa por las mayoría de los empleados.

Los empleados argentinos le tienen menor temor a que la Inteligencia Artificial (IA) t ermine por alterar su capacidad de empleabilidad por encima de sus pares de la región. En otras palabras, creen que ese desarrollo tecnológico es aprovechable para mejorar su productividad.

Así lo revela un reporte elaborado por la consultora de recurso s humanos Randstad. S e trata de una encuesta llevada a cabo con 26.824 personas en 35 países. En el caso argentino , 73% de los consultados considera que la IA los ayuda en sus tareas.

El estudio indica que el indicador para Argentina ubica al país 4 puntos porcentuales por encima del promedio global (69%) y refleja una adopción pragmática de la tecnología como herramienta para mejorar el desempeño y la empleabilidad.

“En este sentido, la inteligencia artificial (IA) es percibida por los argentinos como una aliada concreta para potenciar la productividad y acompañar los procesos de transformación del mundo laboral”, dice el reporte.

El estudio agrega que, al profundizar en los datos regionales, surge que los trabajadores de Argentina, Chile y México comparten un mayor nivel de confianza en sus capacidades para la adopción de herramientas de IA, de entre 4 y 5 puntos por encima de la media global, marcando una diferencia con Uruguay, donde el 69% del talento afirma sentirse confiado en su capacidad para utilizar inteligencia artificial en el trabajo.

randstat-ia

Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, señaló que hay “cada vez más compañías incorporando IA en distintas etapas de su operación, automatizando tareas y optimizando procesos”,

“Esta tecnología ya no es percibida por los trabajadores como una promesa lejana, sino como una herramienta concreta que tiene impacto en su día a día laboral”, dice Avila.

La directiva sostiene que “el nivel de confianza que muestran los trabajadores de la región es una señal positiva, en un contexto en el que el desarrollo de habilidades digitales y de IA será cada vez más importante para la empleabilidad de las personas”.

En otro aspecto, en Argentina, el 63% de los trabajadores afirma que la IA contribuye a mejorar su productividad, un nivel que se mantiene en línea con el promedio global (62%) y que muestra que, en la mirada de los trabajadores, la adopción de estas tecnologías es percibida como positiva en la organización del trabajo, la optimización de tiempos y la eficiencia en la ejecución de tareas.

1762441909019-inteligencia-artificial-2

La adopción de la inteligencia artificial también viene acompañada de una percepción realista sobre su alcance. En Argentina, el 52% de los trabajadores considera que la IA impactará en una alta proporción de sus tareas laborales, un valor muy cercano al promedio global (53%).

Desde la perspectiva de las empresas, esta lectura es compartida. En el país, el 65% de los empleadores estima que la inteligencia artificial tendrá un impacto significativo en las tareas laborales, una proporción que se ubica por encima del promedio global

¿Qué es la IA?

Se puede definir de manera sencilla a la IA como software con capacidad de diseñar otros softwares a partir de sumar datos. La mayor incorporación de información le permite a la IA ir generando nuevos programas para llevar a cabo ciertos tipos de tareas.

En general, la IA aplicada a las tareas laborales sirve para actividades repetitivas que hasta ahora necesitaban de una presencia humana para llevarse a cabo.

En el caso de las actividades financieras, la IA puede calcular el interés que se puede ganar en una inversión, con solo hacer una pregunta a través de interfaz escrita u oral, en caso de ser posible. Esa tarea requiere todavía, en muchos casos, de la participación humana aun con respaldo de software menos sofisticado. Los expertos consideran que en el futuro, el manejo de la IA estará enfocado en hacer las preguntas correctas y dar las órdenes precisas.