"No compren en Pilar": Luis Caputo cruzó a un intendente K tras el aumento de una tasa municipal

El ministro de Economía salió al cruce de la suba de tasas en un municipio bonaerense que afecta a los ciudadanos. El polémico posteo de Caputo.

Luis Caputo apuntó contra un municipio bonaerense tras la aplicación de una tasa que afecta a los supermercados , y apuntó al intendente kirchnerista Federico Achával. El ministro de Economía llamó a evitar el consumo de productos de los comercios del municipio de zona norte.

Se trata de una m edida que impulsó el municipio de Pilar , que establece la Tasa de Protección Ambiental, un canon del 2% que comenzó a regir este mes para los supermercados e hipermercados que operan en el municipio.

" No compren nada en Pilar . No avalen el accionar irresponsable de su intendente", posteó el ministro Caputo en X, acompañado por un comunicado de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). "Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria", agregó.

No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente.

Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria.

— totocaputo (@LuisCaputoAR) December 8, 2025

"Mientras trabajamos para bajar impuestos, los intendentes k los suben"

Desde la Asociación solicitaron una audiencia "urgente" con las autoridades municipales para manifestar los "graves prejuicios" de esta medida. La ASU indicó que este recargo tendrá un impacto negativo en las ventas de productos de alto valor, como electrodomésticos, y en el consumo de las compras para Navidad y Año Nuevo.

La percepción del 2% no solo alcanza a supermercados, sino que también involucra hipermercados, shoppings, hoteles, industrias, empresas de servicios y universidades privadas designadas como agentes de recaudación. El gravamen incide directamente en el precio de cada ticket sin distinguir montos mínimos, de manera que afecta tanto a compras pequeñas como grandes.

Días atrás, Caputo ya había realizado una fuerte crítica al conocer la medida aplicada. "Mientras en LLA trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada. No van a aprender nunca", posteó en X.

tuit caputo

El viceministro de Economía, José Luis Daza, también se sumó a las críticas destacando el mensaje de Caputo y acusó al intendente de Pilar de "de una frivolidad e irresponsabilidad que lindan con la indecencia".

"Debemos rechazarlo, no convalidarlo, si queremos crecer y tener una mejor vida para todos los argentinos", sentenció el dos del Ministerio de Hacienda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseLuisDazaAR/status/1997867238506856736?s=20&partner=&hide_thread=false Es muy importante lo que resalta @LuisCaputoAR



Millones de argentinos responsables hacen un gran esfuerzo para dejar atrás la inestabilidad, la inflación y la pobreza.



Luchan diariamente para bajar el costo argentino y asi poder crecer con estabilidad de la moneda.



— Jose Luis Daza (@JoseLuisDazaAR) December 8, 2025

Las grandes cadenas recibieron la notificación oficial de la medida y comenzó a regir de forma inmediata. La normativa surgió de la Ordenanza Fiscal e Impositiva N°112/25, que determinó la eliminación del esquema anterior para todas las transacciones realizadas desde diciembre pasado.

Según la comunicación de la intendencia local, las cadenas comerciales tienen plazo hasta el 15 de diciembre para ajustar sus sistemas. La premura de la instrucción generó inquietud entre los supermercados, que advirtieron que no cuentan con el tiempo necesario para implementar los cambios que la nueva regulación demanda.

impuesto supermercados

Por otro lado, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestó su "profunda preocupación y rechazo frente a la reciente decisión del municipio de Pilar de aplicar una Tasa Ambiental del 2% sobre cada operación, que impactará directo en el consumidor".

"Se vuelve aún más sensible en pleno mes de compras por las fiestas, cuando aumenta significativamente el consumo de las familias”, estimaron.