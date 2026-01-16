Operaron de urgencia a Eduardo Duhalde: qué se sabe sobre su salud

En las últimas horas se conoció que internaron y operaron de urgencia a Eduardo Duhalde. Qué se sabe sobre su estado de salud.

El expresidente argentino, de 84 años, fue intervenido de urgencia en Entre Ríos. Según precisaron le colocaron un stent, ya que habría sufrido un cuadro de “angina de pecho” .

Su esposa y exsenadora, Hilda “Chiche” Duhalde , explicó que el exmandatario se encuentra en buen estado de salud tras la intervención.

“Estamos en el Sanatorio Adventista del Plata, en Entre Ríos. Le pusieron nada más que un stent; está perfecto y totalmente recuperado”, afirmó en diálogo con Página 12.

Por el momento, desde el entorno de Eduardo Duhalde mantienen reserva sobre otros detalles del diagnóstico.

Qué es una angina de pecho

Este cuadro se manifiesta como un dolor o molestia en el tórax y ocurre cuando el músculo cardíaco no recibe suficiente sangre rica en oxígeno.

No se trata de una enfermedad, sino de un síntoma asociado a problemas en las arterias coronarias, en su mayoría producto de su estrechamiento u obstrucción.

En estos casos, la colocación de un stent es una práctica médica habitual, ya que permite restablecer el flujo sanguíneo mediante la implantación de una malla metálica que mantiene abierta la arteria afectada, reduciendo el riesgo de complicaciones mayores.

Los especialistas indican que las arterias pueden resultar estrechas o bloqueadas por depósitos llamados placa. Esta se compone de grasa y colesterol que se acumula dentro de las paredes arteriales.

Esta afección se denomina endurecimiento de las arterias (ateroesclerosis). Y se puede tratar de las siguientes maneras:

Bloqueo en una arteria coronaria durante o después de un ataque cardíaco.

Bloqueo o estrechamiento de una o más arterias coronarias que puede llevar a una función cardíaca deficiente, es decir una insuficiencia cardíaca.

Estrechamientos que reducen la circulación y causan dolor torácico persistente que los medicamentos no controlan.

Pero no todo bloqueo puede o necesita tratarse con angioplastia. Algunas personas que tienen varios bloqueos o bloqueos en ciertos lugares pueden necesitar cirugía de revascularización coronaria.

Los antecedentes de su salud y al borde del suicidio

Hace un tiempo, el expresidente Eduardo Duhalde sorprendió a todos al contar un duro episodio que atravesó hace unos años. Según relató en una entrevista radial estuvo hace unos años estuvo al borde del suicidio.

En diálogo con Jorge Fontevecchia, expresó que estuvo “muy mal de salud por un remedio que había tomado” e inmediatamente agregó: “para hacerla corta, casi me suicido”.

“Como no tengo médico de cabecera, no sé si en el club habían dicho que estaba deprimido y el 4 por ciento de los que toman ese remedio tienen ideas negras”, explicó y confirmó: “Intenté suicidarme”.

A pesar de que no quiso entrar en detalles, contó cuál fue el hecho que le provocó tomar esa decisión: “Las personas que vivían en un piso alto que fui a visitar esa anoche no estaban. Cuando me subí al auto estaba enojado porque no estaban y perdí la razón”, afirmó.