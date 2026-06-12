El Hospital Italiano de Buenos Aires consolida su programa, una herramienta de asistencia cardíaca y respiratoria que permite trasladar pacientes críticos pediátricos y adultos.

Pacientes críticos: el Hospital Italiano ya realizó más de 70 traslados con ECMO móvil desde distintos puntos del país

El Hospital Italiano de Buenos Aires ya realizó más de 70 traslados de pacientes a través de su programa ECMO móvil , un sistema de soporte de alta complejidad. Los operativos, realizados tanto por vía aérea como terrestre, alcanzaron las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Luis, Entre Ríos y Tucumán, además de diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.

El ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea) es una tecnología utilizada en situaciones críticas para sostener de manera temporal la función cardíaca y respiratoria del paciente. El programa de ECMO móvil del Hospital Italiano permite que esa asistencia pueda iniciarse en la institución de origen y mantenerse durante el traslado hacia un centro de mayor complejidad.

El servicio está disponible para pacientes pediátricos y adultos e incluye tanto la logística del operativo como la atención especializada durante el traslado. Hasta el momento, fueron asistidos más de 50 pacientes adultos y 25 pediátricos.

El equipo encargado de estos operativos está conformado por médicos terapistas, cirujanos cardiovasculares, enfermeros, perfusionistas e instrumentadoras quirúrgicas con entrenamiento específico en asistencia en ruta y soporte ECMO.

Desde el Hospital Italiano señalan que la coordinación temprana entre el hospital tratante y el equipo de ECMO móvil resulta clave para estabilizar al paciente y organizar el traslado en tiempo y forma, mejorando las posibilidades de recuperación.

“En provincias extensas y alejadas de los grandes centros de referencia, el ECMO móvil amplía concretamente la posibilidad de supervivencia de pacientes críticos. Este tipo de asistencia permite iniciar el soporte en el hospital de origen y trasladar al paciente ya estabilizado hacia un centro de mayor complejidad, algo que años atrás era impensado para muchos casos”, explicó Mateo Ferrero, subjefe del Servicio de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Además del programa de ECMO móvil, el Hospital Italiano cuenta con trayectoria en trasplante cardíaco pediátrico y adulto, lo que amplía las alternativas terapéuticas para pacientes con enfermedades críticas que requieren abordajes complejos.

Como parte de la iniciativa, el hospital también impulsa actividades de formación médica continu a, ateneos y capacitaciones en instituciones de todo el país para fortalecer la detección temprana de pacientes candidatos a ECMO y promover el trabajo articulado entre equipos de salud.

Actualmente, este tipo de asistencia permite trasladar pacientes que años atrás eran considerados intrasladables, acercando soporte especializado a distintos puntos del país y también a países limítrofes.