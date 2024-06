PAMI: qué jubilados tienen medicamentos gratis en 2024

Hipoglucemiantes, insulina y tiras reactivas.

Medicamentos oncológicos, HIV y otros tratamientos especiales.

Medicamentos para afiliados con discapacidad.

Subsidio social para medicamentos ambulatorios (razones de vulnerabilidad social).

Asimismo, PAMI ofrece un detalle de los medicamentos que otorgará de manera gratuita (se pueden verificar en el link https://www.pami.org.ar/medicamentos#). Entre otros ítems, se consigna:

un 40% de cobertura en medicamentos de uso eventual;

50 al 60% de cobertura en medicamentos para patalogías agudas;

50 al 80% de cobertura en medicamentos para patalogías crónicas

y 100% de cobertura en hipoglucemiantes; insulina y tiras reactivas para el tratamiento de la diabetes; medicamentos oncológicos, antirretrovirales; personas con discapacidad; medicamentos ambulatorios a través del Subsidio por Razones Sociales.

PAMI En su sitio oficial, el PAMI informa sobre los descuentos en los medicamentos de las diferentes coberturas médicas.

¿Cómo saber si PAMI me cubre un medicamento?

Según PAMI, para acceder "a los medicamentos ambulatorios y del programa de medicamentos PAMI es muy fácil. Pedile a tu médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia; Retirá tus Medicamentos PAMI con tu DNI y credencial PAMI. Si vos no podés retirar los medicamentos, un familiar o persona de confianza puede hacerlo presentando la documentación".

Asimismo, el organismo subraya que "el Programa incluye descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantiza la cobertura total de tratamientos crónicos de enfermedades prevalentes en nuestra población y de todos los tratamientos especiales que requieren atención sostenida, por ejemplo, oncológicos, diabetes, HIV, hemofilia, trasplante, hepatitis, entre otros".

Como mencionamos más arriba, el detalle de la cobertura de los medicamentos según el caso debemos corroborarla en el citado enlace.

Sin embargo, PAMI brinda la cobertura sin cargo -con medicación gratuita- por subsidio social hasta 4 prescripciones para "aquellas personas afiliadas que no puedan pagar el importe del medicamento con el descuento habitual, por razones sociales. Las personas afiliadas deberán tener un ingreso menor o igual a 1,5 haberes previsionales mínimos; no tener más de un inmueble, ni poseer un auto de menos de 10 años, aeronaves o embarcaciones de lujo y no estar afiliados a un sistema de medicina pre-paga".