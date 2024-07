Período de agonía: cuándo será el próximo feriado en Argentina 2024

Ya pasó el feriado del 9 de Julio en Argentina en conmemoración del Día de la Independencia. El martes no laborable cortó la semana para muchos trabajadores, pero no hubo fin de semana largo. Lo que queda de este mes no volverá a entregarnos otro día no laborable, y habrá que esperar para el siguiente feriado nacional. ¿Habrá finde largo?