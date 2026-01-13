Persecución en la ruta: el insólito motivo por el que dos amigos corrieron detrás de un micro

El viaje rumbo a la Costa Atlántica dio un giro inesperado cuando dos amigos advirtieron una situación insólita y decidieron intervenir. Video.

La insólita persecución en la Ruta 11 fue grabada y el video se rápidamente se viralizó.

Lo que comenzó como un trayecto habitual por la ruta 11 terminó convirtiéndose en una escena tan inesperada como solidaria. Dos amigos advirtieron que una valija había caído de un colectivo que viajaba hacia la Costa Atlántica y no dudaron en seguirlo para alertar al chofer.

La secuencia fue grabada, compartida en redes sociales y rápidamente se viralizó por el llamativo gesto.

El hecho ocurrió el miércoles al mediodía. El micro había salido desde la Terminal de Ómnibus de La Plata con destino a San Clemente del Tuyú cuando, antes de llegar a la localidad costera, perdió una de las valijas que transportaba en su bodega.

micro. persecución en la ruta 11

La situación fue advertida por Agustín y Lautaro, que circulaban detrás en una Peugeot Partner. Ambos iban trabajando cuando observaron cómo el equipaje caía sobre la calzada. Sin pensarlo, frenaron, encendieron las balizas y retomaron la marcha con un solo objetivo: alcanzar al colectivo para devolver la valija a su dueño.

La secuencia quedó registrada en un video que ellos mismos grabaron mientras avanzaban por la ruta. En las imágenes se escucha a uno de los jóvenes explicar: “Se cayó una valija de un bondi, lo estamos yendo a buscar”.

El video viral de la persecución en plena ruta

El registro se difundió rápidamente y acumuló miles de reproducciones.

Minutos después, lograron alcanzar al micro, que ya se había detenido luego de que los choferes advirtieran las señas que les hacían desde atrás. Los jóvenes entregaron el equipaje y confirmaron que la dueña pudo recuperarlo sin inconvenientes.

Tras la buena acción, Agustín y Lautaro, uno oriundo de San Bernardo y el otro de Santa Teresita, continuaron con su recorrido vinculado a una empresa de repartos familiar.

En pocas horas, el video compartido en redes sociales se volvió viral y recibió cientos de mensajes destacando el gesto solidario que salvó las vacaciones de una pasajera.

Temeraria persecución policial en Neuquén

En el pasado mes de diciembre se produjo una cinematográfica persecución policial que se extendió por varios sectores de la capital neuquina y culminó en inmediaciones del tercer puente, en el barrio Salud Pública, donde efectivos lograron interceptar una motocicleta que tenía pedido de secuestro. La secuencia incluyó el despliegue de móviles, camionetas y motos policiales.

La persecución comenzó en la intersección de avenida El Trabajador y calle Valdivia, cuando personal policial observó a dos hombres a bordo de una moto blanca que circulaba sin chapa patente. La actitud esquiva de los ocupantes motivó a los uniformados a intentar identificarlos, pero el conductor aceleró y escapó.

persecucion moto robada

"Es por eso que el personal le intenta interceptarlo para poder identificarlo y, al ver que anda sin patente, presume el personal que puede tratarse de malhechores. Los sujetos al ver la presencia policial emprenden la huida", relató el comisario inspector Néstor Catalán a LM Neuquén.

Durante varios minutos, móviles policiales, motocicletas y una camioneta de apoyo siguieron el rastro del vehículo en fuga, que tomó distintas calles hacia el norte de la ciudad y luego se dirigió rumbo al tercer puente.

Cómo los atraparon

"En una maniobra que realizan se caen de la moto, pero no revisten lesión alguna. Dejan la moto y emprenden la huida corriendo mientras el personal pide colaboración y se suman más motoristas de la División Motorizada. Finalmente, logran aprenderlo ahí sobre las bardas", confirmó Catalán.

Se trataba de jóvenes de 28 y 33 años. Este último, que iba de acompañante, al ser chequeado por el sistema de COP se corroboró que tenía un pedido de captura.

También se verificó que el vehículo de marca Keeway de 150 cc había sido sustraído el 6 de diciembre, de acuerdo a una denuncia radicada en Comisaría Primera. Ambos delincuentes son de Neuquén, con domicilio en zona oeste, sobre La Estrella y Alto Godoy. Respecto al acompañante, se había liberado el pedido de captura el 28 de noviembre.

Según la información recepcionada por el personal policial, minutos previos a la persecución, habían intentado irrumpir en un domicilio de barrio Distrito 3. Quedó registrado por las cámaras que barretearon el portón, pero no lograron ingresar al domicilio. Luego los detuvieron en cercanías del tercer puente con la misma topa, casco y características físicas.