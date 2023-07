Polémica por una lista de candidatos en Santa Cruz que se llama "MILEI"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza no tiene acuerdo con ningún partido de esa provincia para las próximas elecciones.

Hay provincias en las que La Libertad Avanza no llegó a un acuerdo con ningún partido local, por lo que no puede presentar candidatos ni a la gobernación ni a cargos legislativos. Santa Cruz es una de ellas , pero en los últimos días se conoció que el apellido de Javier Milei estará en una de las boletas en las elecciones.

Cabe destacar que tanto Ferrara como Podestá se asumen como partidarios de Javier Milei e incluso militan por su presidencia, pero no tienen el respaldo para los comicios.

Incluso, Milei salió a cuestionar este movimiento electoral a través de un texto que publicó en su cuenta de Twitter: “Seguro que si esos tramposos hacen una mala elección, el operador de Adriancito (no es el único, pero es el más grosero) hablará de mala elección y de que mi nombre estaba en la boleta”.

https://t.co/rs66f1CHDE — Javier Milei (@JMilei) July 19, 2023

Esta situación se da en un momento en el que el líder de La Libertad Avanza busca despegarse de los candidatos del interior del país que compiten usando su imagen y nombre, pero que no tienen aval del partido nacional.

“Atentos. Les dejo esto para que no haya “confusiones” después. Si aparecen con la misma cantinela de siempre, eso será una clara señal que no se trata de periodistas, sino de operadores que se esconden detrás de la honorable tarea de periodista para operar”, remarcó dijo Milei el pasado domingo cuando compartió un texto de La Libertad Avanza en el que se ratificaba que el frente no tenía candidatos en Santa Fe, donde ese día había elecciones.

Por su parte, en diálogo con los medios, Ferrara negó que el uso de la sigla “MILEI” sea parte de una estrategia y, por el contrario, aseguró que “el nombre va en absoluta sintonía con la propuesta y lo que representa” la agrupación.

“Somos un partido provincial, y trabajamos dentro del espacio de La Libertad Avanza junto al Partido Demócrata, dentro de nuestras listas se encuentran dirigentes y adherentes de distintas extracciones. Libertarios, como Javier Muñoz, candidato a diputado por municipio en Caleta Olivia, pero también coexisten en nuestras listas dirigentes demócratas, otros que adhieren a (Ricardo) López Murphy, es en definitiva un espacio de centro libertad, y por supuesto adherimos a las ideas que compartimos con Javier Milei en cuanto a bajar de 100 a 0 la presión del Estado en cuanto a lo impositivo”, indicó.