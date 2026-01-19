Prohibieron una marca de acondicionador para el pelo: qué sustancias encontraron

Según informó el organismo, quedó prohibida la venta del producto y ordenaron el retiro inmediato en todo el país.

La prohibición fue formalizada a través de la Disposición 28/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

En las últimas horas, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad en todo el país de un acondicionador para el cabello que presentaba irregularidades en su composición y rotulado.

Según informó el organismo, quedó prohibida la venta del producto para el pelo por peligro para la salud.

La prohibición fue formalizada a través de la Disposición 28/2026 , publicada este lunes en el Boletín Oficial, luego de una investigación que comenzó tras un reporte recibido por el área de Cosmetovigilancia de la ANMAT. Allí se constató que el producto se vendía con un rotulado que no cumplía con los requisitos obligatorios y que no coincidía con ningún cosmético debidamente inscripto en la base oficial del organismo.

Se trata del producto “Blonde Curls – Moisturizing Silver Conditioner”, de la marca Curl Girl, que estaba disponible en el mercado sin datos esenciales de identificación, como número de lote y fecha de vencimiento, lo que impidió certificar su legitimidad ante las autoridades sanitarias.

curl girl

Qué sustancias detectaron en el acondicionador para el pelo

De acuerdo a la información brindada por el organismo, en el envase figuraba el número de legajo de un laboratorio habilitado para elaborar productos cosméticos, pero su titular aseguró que no reconocía la unidad encontrada en el mercado y que toda su producción había sido identificada correctamente con lote y vencimiento.

Además, durante la inspección se verificó que el único lote registrado contenía ingredientes expresamente prohibidos por la normativa vigente, como azul de metileno y violeta de genciana, sustancias vetadas para uso en cosméticos desde 2015.

Según informó la ANMAT, ya se había ordenado previamente el retiro inmediato del producto del mercado y con la publicación de la disposición, amplió y formalizó la prohibición, que ahora incluye explícitamente la oferta en plataformas de venta en línea y prohíbe cualquier forma de publicidad o promoción del acondicionador.

Asimismo, explicó que la medida busca proteger a los usuarios, ya que frente a productos considerados ilegítimos no es posible garantizar condiciones mínimas de seguridad, calidad y eficacia.

Alerta de la ANMAT: prohibieron el uso de geles y cremas

La ANMAT tomó una decisión de fuerte impacto en el mercado de la salud y la estética, d ispuso la prohibición inmediata de una serie de geles y cremas cosméticas, con potencial riesgo para la salud pública.

Según la información oficial, los productos alcanzados por la resolución no figuraban en los registros habilitados, condición indispensable para su venta legal en el país. Esta ausencia de trazabilidad y control llevó al organismo a ordenar su retiro del circuito comercial y a iniciar acciones contra las empresas involucradas.

anmat La pohibición de ANMAT es por graves irregularidades de los insumos médicos y productos capitales que pueden representar un riesgo para la salud.

Dentro del primer grupo de productos prohibidos figuran geles y cremas de uso cosmético de varias marcas que circulaban en el mercado sin contar con la correspondiente inscripción.

Entre ellos se encuentran una crema base neutra hidrosoluble y un gel neutro para aparatología de la marca Quifam, un gel neutro multifunción de Ecotidy, un gel neutro multifunción y una crema base sin acción terapéutica de Vepo, un gel neutro de Activa Lab y un gel neutro junto con una crema base neutra de Nameco.

La investigación se inició a partir de denuncias que advertían sobre la comercialización irregular de estos artículos. Al verificar la base de datos oficial de cosméticos habilitados, la ANMAT comprobó que ninguno de esos productos figuraba como registrado. A pesar de ello, se ofrecían al público a través de plataformas de comercio electrónico, en particular Mercado Libre, sin que los vendedores pudieran acreditar su condición sanitaria.

Este tipo de prácticas representa un problema serio para la salud, ya que los cosméticos entran en contacto directo con la piel y pueden generar reacciones adversas, irritaciones o infecciones cuando no respetan los estándares de fabricación y control. La falta de registro impide conocer el origen de los ingredientes, las condiciones de elaboración y los estudios de estabilidad y seguridad exigidos por la ley.

Frente a este escenario, el organismo ordenó el retiro inmediato de los productos del mercado y advirtió que su uso puede resultar perjudicial para los consumidores, sobre todo cuando se aplican en procedimientos estéticos o tratamientos corporales.