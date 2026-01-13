¿Puede volver a ocurrir un meteotsunami en las playas argentinas?

El fenómeno ocurrió este lunes, dejó un muerto y más de 30 heridos. Qué explican los especialistas y cuáles son las advertencias para los próximos días.

Una ola de gran magnitud irrumpió de manera repentina en Santa Clara del Mar y zonas de Mar del Plata , provocando escenas de pánico, un muerto y más de 35 personas heridas . El episodio fue identificado por especialistas como un meteotsunami , un fenómeno poco frecuente en la Argentina que reavivó una pregunta clave en plena temporada alta: ¿Puede volver a ocurrir en la Costa Atlántica y qué señales hay que tener en cuenta?

Tras el impacto que este fenómeno tuvo en las últimas horas, el oceanógrafo Walter Dragani señaló que podría ser un meteotsunami y confirmó que podría volver a ocurrir .

" Sí, no se sabe cuando, pero los meteotsunamis son muy frecuentes en la costa bonaerense, lo que ocurre es que no los clasificamos por altura si no por período, porque pueden ir de 20 minutos a una hora", explicó el especialista.

Si bien todavía no está confirmado por la forma y la manera en la que se presentó el fenómeno se considera que es un meteosunamis. De acuerdo a Dragani, estos eventos tienen una altura media de 30 centímetros, pero a veces son más grandes. "El récord histórico tiene un 1,74 metros ocurrió en 1970 en la zona de Mar del Plata", comparó el experto.

Un meteotsunami en la Costa Atlántica dejó 1 muerto y heridos

En medio de la versión de los vecinos de la ciudad balnearia, que la ola había alcanzado los cinco metros, Fernando Oreiro, Ingeniero de la sección de Mareas del Instituto de Hidrografía Naval, sostuvo que los datos registrados señalan que la ola fue de un poco más de un metro.

"Estos fenómenos se registraron en otros momentos, no con las consecuencias de hoy. Pero no es tan extraño que ocurran estas variaciones en un periodo de tiempo relativamente corto y de un metro".

En ese sentido, apuntó que no es "tan extraño" que ocurra este evento en diferentes zonas de Mar del Plata, aunque aclaró que eso no quiere decir que vayan a ocurrir en lo inmediato.

"Tenemos que confirmar que sea un meteotsunami, tenemos que verificar con datos de presión para ver si hubo un cambio de presión abrupta que hizo que se fuera propagando por el agua y llegara a estas variaciones tan altas", subrayó.

El paso del meteotsunami dejó un muerto y más de 35 heridos

Tras el impacto en Santa Clara del Mar, se confirmaron un muerto y más de 35 personas heridas. Fabián García, titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, explicó: "Aparentemente, fue empujado por el agua, se golpeó contra unas rocas". "Hay otra persona que sufrió un infarto que está internada y aproximadamente 35 heridos leves", agregó García.

Meteotsunami

Según los expertos, un meteotsunami es una ola de gran tamaño que se genera en el mar, pero a diferencia de los tsunamis provocados por terremotos o movimientos sísmicos, su origen está en la atmósfera. Es decir, se produce por cambios bruscos en la presión atmosférica, generalmente asociados a tormentas intensas, frentes fríos o ráfagas de viento muy fuertes.

meteotsunami 2

Este tipo de fenómenos suele ocurrir suelen en zonas de la costa poco profundas, bahías o puertos, donde la forma del fondo marino y la costa pueden amplificar el efecto de la ola. Los expertos advierten que, aunque no siempre alcanzan la magnitud destructiva de un tsunami sísmico, pueden causar daños en embarcaciones, infraestructuras portuarias y poner en riesgo a bañistas y pescadores.

Los meteotsunamis son frecuentes en la zona del mar Mediterráneo, el Golfo de México y algunas costas de Estados Unidos. Sin embargo, pueden registrarse en cualquier parte del mundo donde se presenten las condiciones atmosféricas y geográficas adecuadas.