Quién es la madre que se gastó más de $17 millones de la fiesta de egresados en el casino

Las familias habían aportado dinero durante ocho meses. Ahora se conoció la identidad de la mujer y revelaron su adicción al juego.

Horas de conmoción vivieron padres y estudiantes de una escuela secundaria, al detectar un faltante millonario en los fondos que reunieron durante todo el año para organizar la fiesta de egresados . El dinero, administrado por una madre designada por las familias, no se encontraba disponible al momento de afrontar los pagos finales.

Desde abril, las familias de la Escuela Provincial de Comercio N.º 19 de Eldorado, en la provincia de Misiones , aportaron cuotas mensuales con el objetivo de cubrir los costos del salón, el catering, la música, la iluminación y otros servicios habituales de una recepción de egresados.

La alarma se encendió el mismo día del evento, cuando al intentar cancelar compromisos pendientes descubrieron qu e la mayoría de los proveedores no habían cobrado. En total, fueron $17 millones los que desaparecieron.

En las últimas horas, se identificó a la madre que habría robado esta suma millonaria como Romina Enríquez y un detalle encendió todas las alarmas: es administradora del blog CasinoTopsOnline, donde escribe artículos sobre la industria de los casinos y cómo ganar dinero con las apuestas.

estafa egresados

El perfil ludópata de la madre que se quedó con el dinero de la fiesta de egresados

En la pagina web, Romina se describe como una "apasionada del juego" y una "referente en el análisis de tendencias, novedades y la historia del sector". Su blog, actualizado hasta mayo del 2023, ofrece desde análisis de casinos hasta comentarios sobre cambios normativos y tecnología aplicada al juego.

Según sus propias palabras, se había ganado "una reputación como experta" y buscaba brindar información "precisa y actualizada" sobre la industria del juego en Argentina. El dominio del sitio es 1xbetar2.com, reveló TN y se presenta como representante oficial de la plataforma 1xBet en el país. La empresa estaría radicada en Chipre y contaría con licencia de juego en Curazao, según la información publicada en su web.

romina apuestas egresados

"Fuimos demasiado ingenuos y depositamos toda nuestra confianza en una sola persona", lamentó Mónica B, madre de una alumna, al recordar cómo se manejó la recaudación.

Todo lo que se sabe de la investigación

Al conocerse este perfil, Enríquez -a través de su abogado defensor, Matías Sotelo- presentó un pedido de eximición de prisión y un informe psiquiátrico que ya fue incorporado a la causa ante el Juzgado de Instrucción Dos. La denuncia penal fue radicada el pasado viernes y la Fiscalía de instrucción N° 2, a cargo de Bibiana Maria Alderice.

La causa en la que se la investiga, la mujer es la principal sospechosa de haber cometido una presunta estafa vinculada a la organización de la recepción de egresados de la Escuela de Comercio N.º 19 de Eldorado.

La denuncia, radicada por padres de los alumnos damnificados, habla de un perjuicio económico estimado en 25 millones de pesos, una cifra superior a la que trascendió inicialmente.

Por-la-crisis,-la-fiesta-de-egresados-es-“impagable”.jpg

El mensaje de confesión y la reacción de los padres

Romina, la mamá encargada de administrar los fondos, admitió a través de un mensaje de WhatsApp que gastó todo el dinero y desató una ola de indignación y tristeza entre padres y estudiantes.

chat confesion madre egresados

En medio de la crisis, un gesto de los estudiantes sorprendió a las familias: decidieron que la hija de la mujer denunciada participara de la fiesta, “porque ella no tiene la culpa y también merecía vivir su noche”, según expresaron los padres.