Quini 6: mirá los resultados de este domingo 5 de abril

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 4.900 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

El Quini 6 de este domingo 5 de abril, en su edición 3362 que puso en juego un pozo millonario de más de 5.850 millones de pesos con más de un 1.365.000 apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.729 millones de pesos . Salieron los números 34, 22, 20, 29, 43, 27. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.729 millones de pesos . Salieron los números 32, 39, 20 , 30, 41 y 19 . En esta modalidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 789 millones de pesos y salieron los números 06, 36, 33, 29, 13 y 17. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 333 millones de pesos, los números favorecidos fueron 07, 12, 06, 08, 35 y 41. Hubo 20 ganadores, con cinco aciertos que se llevan $16.665.085,80. Así se distribuyen los ganadores en el país: 4 de Santa Fe, uno de Santiago del Estero, uno de Entre Ríos, uno de La Pampa, uno de Chaco, dos de Capital Federal, dos de San Luis, tres de Buenos Aires, dos de Corrientes, dos de Córdoba y uno de Mendoza

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 5.500 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Quini 6.

Mirá los resultados del domingo

El Quini 6 de este domingo 29 de marzo, en su edición 3362 que puso en juego un pozo millonario de más de 5.850 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.481 millones de pesos. Salieron los números 08, 21, 41, 20, 30, 16. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.481 millones de pesos. Salieron los números 00, 06, 40, 43, 12 y 24. En esta modalidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 600 millones de pesos y salieron los números 39, 35, 44, 03, 16 y 45. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 286 millones de pesos, los números favorecidos fueron 12, 03, 10, 36, 32 y 19. Hubo 42 ganadores, con cinco aciertos que se llevan $6.815.768,14. Así se distribuyen los ganadores en el país: 3 de Neuquén, 1 de Entre Ríos, 1 de La Pampa, 1 de Chaco, 3 de Córdoba, 2 de Formosa, 1 de Catamarca, 4 de Santa Fe, 2 de Salta, 6 de CABA, 15 de Buenos Aires, 2 de Corrientes y 1 de Mendoza.