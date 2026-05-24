Quini 6: mirá los resultados de este miércoles 20 de mayo de 2026

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 9.000 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

El Quini 6 , en su edición 3376, que puso en juego un pozo millonario de más de 9.000 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 849 millones de pesos . Salieron los números 10, 12, 08, 34, 05 y 28 En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 849 millones de pesos . Salieron los números 11, 39, 14, 20, 35 y 43. En esta modalidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 6.621 millones de pesos y salieron los números 18, 12, 08, 36, 15 y 21. En esta oportunidad, hubo dos ganadores con seis aciertos. Los billetes ganadores se jugaron en Santo Tomé, Santa Fe y San Martín, Mendoza.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 424 millones de pesos, los números favorecidos fueron 07, 35, 25, 00, 29 y 21. Hubo 13 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $32 millones cada uno. Dos ganadores de Neuquén y uno de Río Negro.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 2.750 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

sorteo quini 6

Mirá los resultados del pasado miércoles

El Quini 6, en su edición 3375, que puso en juego un pozo millonario de más de 10.800 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 2.500 millones de pesos. Salieron los números 18, 08, 32, 22, 10 y 07. En esta oportunidad, hubo un ganador con seis aciertos y es de la provincia de Córdoba.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.700 millones de pesos. Salieron los números 33, 13, 22, 07, 09 y 45. En esta modalidad hubo dos ganadores con seis aciertos. Se llevan más de 800 millones de pesos, uno es de Entre Ríos y el otro es de la provincia de Santa Fe.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 6.098 millones de pesos y salieron los números 26, 36, 16, 45, 25 y 42. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 327 millones de pesos, los números favorecidos fueron 13, 23, 37, 26, 42 y 04. Hubo 31 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $10 millones cada uno. Dos ganadores de Neuquén y uno de Río Negro.