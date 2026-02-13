Reforma Laboral: esto es lo que va a pasar con las vacaciones y qué son los "períodos fraccionados"

El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, establece modificaciones en el régimen vacacional, otorgando mayor flexibilidad. Todos los detalles de la Reforma Laboral 2026 .

Entre las múltiples modificaciones a los regímenes vigentes en la Ley de Contrato de Trabajo, el proyecto de reforma laboral que ya recibió la media sanción en el Senado introduce varios cambios relacionados al período de vacaciones , entre ellos la posibilidad de que el empleado las utilice de forma fraccionada.

El ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger , remarcó que la iniciativa “pasa a reflejar lo que ya ocurría , pero que no era legal", como es el caso de las vacaciones, que se podrían tomar siete días en vez de 14, porque "hoy la gente no quiere necesariamente tomarse las vacaciones en bloque".

En el proyecto se indica una reorganización del régimen vacacional con mayor flexibilidad para empresas y trabajadores. El mismo establece que el período anual deberá otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, aunque las partes podrán pactar fechas diferentes por fuera del periodo establecido.

lona playa ojotas vacaciones 1200 El empleador deberá otorgar las vacaciones en verano al menos una vez cada tres años.

Asimismo, se introduce la posibilidad de poder fraccionar las vacaciones en tramos nunca inferiores a siete días y se garantiza que cada trabajador pueda disfrutar vacaciones en verano al menos una vez cada tres años. También se regula el procedimiento en caso de interrupción por enfermedad, obligando a reprogramar los días pendientes.

De acuerdo a la iniciativa, las empresas estarán obligadas a comunicarle al trabajador la fecha de inicio del período vacacional por escrito y con una anticipación mínima de 21 días.

Las vacaciones, fuera del cálculo de las indemnizaciones

Otro punto del proyecto que involucra a las vacaciones es el relacionado con las indemnizaciones. La iniciativa redefine la fórmula para determinar la compensación del trabajador en caso de ser despedido sin causa. Y, aunque se mantiene la regla general de un mes de sueldo por año trabajado, se elimina la incidencia de conceptos de pago no mensuales, como el aguinaldo, vacaciones o premios que no se liquiden todos los meses.

Por otro lado, ante sentencias judiciales, se permitirá que las grandes empresas paguen las indemnizaciones en un máximo de seis cuotas, mientras que las PYMES lo podrán hacer en hasta 12.

Senado- reforma laboral- 12 febrero La reforma laboral obtuvo media sanción con amplio apoyo en el Senado.

Además, se habilita a que, mediante convenios colectivos, la indemnización tradicional pueda ser reemplazada por un fondo o sistema de cese laboral. En el caso del Fondo de Cese Laboral, el sistema se nutre de aportes mensuales que el empleador realiza durante toda la vigencia de la relación laboral. Al finalizar el vínculo, el trabajador accede al fondo acumulado como forma de compensación económica.

Por su lado, en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el empleador crea una cuenta propia donde irá depositando todos los meses el equivalente a 3 puntos del porcentaje que habitualmente deposita en ANSES para la jubilación del trabajador. Estos fondos funcionan como respaldo ante despidos en el sector privado. El dinero acumulado se utilizará para cubrir total o parcialmente las indemnizaciones.

El “banco de horas”, otro cambio que propone la reforma laboral

La ley establece el denominado “banco de horas”, un mecanismo que permite flexibilizar la organización del tiempo de trabajo, compensar picos de actividad y redefinir el registro de la jornada. El esquema permite acumular más horas en períodos de mayor carga laboral y luego compensarlas con francos o con jornadas reducidas cuando la actividad disminuya.

jornada laboral portada.jpg El “banco de horas” propone compensar las horas extra con descanso, en lugar de pago adicional.

El sistema no reemplaza a las tradicionales horas extras y la voluntariedad por parte del trabajador es un requisito central. Cada pacto deberá detallar límites, modalidad y funcionamiento, además de asegurar un mecanismo de control verificable para registrar las horas efectivamente trabajadas y aquellas en las que el empleado permanezca a disposición.

Sturzenegger precisó que con este cambio se busca "ajustar la realidad laboral a lo nuevo, a como se trabaja ahora, que ya no es de 8 a 5 como antaño; la gente busca más flexibilidad".