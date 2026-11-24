Resultados de las quinielas de hoy 24 de noviembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Martes, 24 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0056
1° 0056, 2° 5583, 3° 9770, 4° 2865, 5° 4859, 6° 2101, 7° 0424, 8° 3978, 9° 7308, 10° 2518, 11° 6308, 12° 1759, 13° 8369, 14° 2555, 15° 0158, 16° 2129, 17° 2406, 18° 0658, 19° 9740, 20° 5454
El Primero
Cabeza: 7132
1° 7132, 2° 1634, 3° 5114, 4° 2732, 5° 5785, 6° 4215, 7° 7530, 8° 6437, 9° 7705, 10° 8232, 11° 4129, 12° 6949, 13° 0354, 14° 7294, 15° 8802, 16° 7826, 17° 9499, 18° 6506, 19° 2455, 20° 8800
La Matutina
Cabeza: 0782
1° 0782, 2° 0270, 3° 3163, 4° 0911, 5° 0743, 6° 7533, 7° 1646, 8° 5540, 9° 0762, 10° 1287, 11° 0137, 12° 1104, 13° 6146, 14° 7161, 15° 7580, 16° 3937, 17° 5523, 18° 1828, 19° 0528, 20° 2773
La Vespertina
Cabeza: 3712
1° 3712, 2° 2413, 3° 1063, 4° 6342, 5° 1278, 6° 7953, 7° 6587, 8° 1338, 9° 1585, 10° 3999, 11° 2075, 12° 4362, 13° 4929, 14° 1079, 15° 8944, 16° 3925, 17° 7024, 18° 7779, 19° 9523, 20° 3764
La Nocturna
Cabeza: 1163
1° 1163, 2° 9849, 3° 8565, 4° 7053, 5° 9410, 6° 3810, 7° 7578, 8° 4807, 9° 7546, 10° 0806, 11° 7821, 12° 7893, 13° 1281, 14° 2858, 15° 8244, 16° 3727, 17° 1793, 18° 8513, 19° 2344, 20° 4941
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 1752
1° 1752, 2° 7561, 3° 9998, 4° 8718, 5° 3841, 6° 4909, 7° 2967, 8° 7597, 9° 0541, 10° 1851, 11° 8538, 12° 8142, 13° 6530, 14° 8037, 15° 3334, 16° 1393, 17° 7927, 18° 6786, 19° 4698, 20° 6516
El Primero
Cabeza: 2665
1° 2665, 2° 8537, 3° 3634, 4° 6676, 5° 8384, 6° 6452, 7° 9813, 8° 1674, 9° 0657, 10° 7632, 11° 6985, 12° 6687, 13° 8687, 14° 0409, 15° 6953, 16° 0278, 17° 2673, 18° 8996, 19° 2658, 20° 1675
La Matutina
Cabeza: 9339
1° 9339, 2° 1655, 3° 2965, 4° 0362, 5° 9722, 6° 1690, 7° 5288, 8° 5228, 9° 3414, 10° 5283, 11° 8856, 12° 4147, 13° 4917, 14° 1655, 15° 6082, 16° 4688, 17° 6317, 18° 6658, 19° 6400, 20° 7458
La Vespertina
Cabeza: 8012
1° 8012, 2° 6357, 3° 8009, 4° 3780, 5° 1841, 6° 6143, 7° 6248, 8° 6847, 9° 0710, 10° 7290, 11° 4370, 12° 7090, 13° 5437, 14° 7988, 15° 6947, 16° 6790, 17° 4715, 18° 1494, 19° 6985, 20° 9950
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 7570
1° 7570, 2° 3018, 3° 6580, 4° 5034, 5° 7216, 6° 3840, 7° 5533, 8° 7917, 9° 6522, 10° 0047, 11° 7610, 12° 3422, 13° 0620, 14° 3244, 15° 1885, 16° 3531, 17° 7071, 18° 4692, 19° 6582, 20° 8328
El Primero
Cabeza: 4317
1° 4317, 2° 7548, 3° 2499, 4° 3801, 5° 0356, 6° 4559, 7° 2937, 8° 8767, 9° 7121, 10° 5140, 11° 1583, 12° 5975, 13° 2058, 14° 9617, 15° 2035, 16° 2648, 17° 3301, 18° 5994, 19° 9045, 20° 6303
La Matutina
Cabeza: 4763
1° 4763, 2° 3835, 3° 7891, 4° 6157, 5° 3908, 6° 6786, 7° 2936, 8° 6778, 9° 7310, 10° 8279, 11° 7450, 12° 3549, 13° 7739, 14° 9386, 15° 5271, 16° 1100, 17° 0858, 18° 6092, 19° 3579, 20° 6617
La Vespertina
Cabeza: 6241
1° 6241, 2° 4702, 3° 6893, 4° 9180, 5° 4783, 6° 0536, 7° 9142, 8° 2328, 9° 1345, 10° 8298, 11° 3679, 12° 6553, 13° 9039, 14° 1756, 15° 3572, 16° 3551, 17° 3025, 18° 7038, 19° 8357, 20° 4641
La Nocturna
Cabeza: 6557
1° 6557, 2° 5474, 3° 8217, 4° 3161, 5° 9754, 6° 7531, 7° 0370, 8° 9374, 9° 8924, 10° 1013, 11° 7178, 12° 2826, 13° 3425, 14° 7933, 15° 4332, 16° 9420, 17° 3443, 18° 6884, 19° 9350, 20° 6144
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 0388
1° 0388, 2° 7582, 3° 0600, 4° 3991, 5° 2809, 6° 5634, 7° 9545, 8° 2333, 9° 2983, 10° 6480, 11° 9417, 12° 1111, 13° 1674, 14° 1998, 15° 8807, 16° 3759, 17° 9628, 18° 8644, 19° 9099, 20° 3010
El Primero
Cabeza: 0924
1° 0924, 2° 8213, 3° 5281, 4° 7228, 5° 7210, 6° 3976, 7° 8858, 8° 7440, 9° 5431, 10° 9560, 11° 7508, 12° 2203, 13° 9133, 14° 9345, 15° 2496, 16° 7568, 17° 6081, 18° 6750, 19° 4741, 20° 5635
La Matutina
Cabeza: 8413
1° 8413, 2° 6956, 3° 2563, 4° 8843, 5° 2740, 6° 6810, 7° 9267, 8° 1655, 9° 9690, 10° 0254, 11° 9550, 12° 8658, 13° 4273, 14° 2547, 15° 8089, 16° 0767, 17° 4821, 18° 5641, 19° 2468, 20° 2171
La Vespertina
Cabeza: 3930
1° 3930, 2° 8881, 3° 5468, 4° 8730, 5° 2669, 6° 8449, 7° 2210, 8° 8251, 9° 4178, 10° 8622, 11° 3636, 12° 7433, 13° 6155, 14° 3108, 15° 7891, 16° 6675, 17° 9416, 18° 4479, 19° 1121, 20° 3595
La Nocturna
Cabeza: 1154
1° 1154, 2° 9340, 3° 2957, 4° 9871, 5° 1690, 6° 7247, 7° 6667, 8° 8020, 9° 7957, 10° 7397, 11° 1513, 12° 5060, 13° 1817, 14° 9007, 15° 3917, 16° 9612, 17° 2281, 18° 5550, 19° 7930, 20° 8603
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 5975
1° 5975, 2° 8870, 3° 0890, 4° 5843, 5° 3363, 6° 2918, 7° 3913, 8° 0585, 9° 4104, 10° 8405, 11° 2122, 12° 8284, 13° 1551, 14° 6847, 15° 9443, 16° 3042, 17° 3197, 18° 6027, 19° 2262, 20° 9865
El Primero
Cabeza: 0852
1° 0852, 2° 6318, 3° 6366, 4° 6843, 5° 9122, 6° 9803, 7° 8091, 8° 4897, 9° 6184, 10° 2516, 11° 6074, 12° 1875, 13° 6473, 14° 8495, 15° 0341, 16° 2430, 17° 1959, 18° 5744, 19° 3342, 20° 8362
La Matutina
Cabeza: 5424
1° 5424, 2° 9520, 3° 6525, 4° 9002, 5° 0768, 6° 8354, 7° 4489, 8° 6904, 9° 0754, 10° 9687, 11° 8846, 12° 0892, 13° 7861, 14° 3262, 15° 3973, 16° 1510, 17° 9726, 18° 0163, 19° 6292, 20° 4740
La Vespertina
Cabeza: 1745
1° 1745, 2° 9888, 3° 1005, 4° 7160, 5° 5372, 6° 1677, 7° 7794, 8° 8347, 9° 6360, 10° 9358, 11° 6605, 12° 0016, 13° 6028, 14° 3794, 15° 7997, 16° 8109, 17° 6439, 18° 0193, 19° 8711, 20° 0230
La Nocturna
Cabeza: 1086
1° 1086, 2° 0068, 3° 4336, 4° 3079, 5° 2813, 6° 2101, 7° 9335, 8° 0352, 9° 1642, 10° 8603, 11° 1919, 12° 8308, 13° 0452, 14° 7814, 15° 8642, 16° 3493, 17° 9700, 18° 0829, 19° 1890, 20° 1951
Juego responsable
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