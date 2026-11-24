El hallazgo se produjo en una zona rural y generó conmoción por las condiciones en las que aparecieron los animales. Investigan posible caso de maltrato animal.

El hallazgo de cuatro perros muertos y colgados de un árbol ocurrió en un campo de Villa María, Córdoba.

Un macabro hallazgo conmociona a la provincia de Córdoba , luego de que encontraran cuatro perros muertos y colgados de un árbol en un sector rural. Las circunstancias en las que aparecieron los animales causaron indignación y preocupación.

El descubrimiento ocurrió en un campo y salió a la luz cuando un grupo de chicos recorría la zona. La escena que encontraron motivó la atención sobre lo sucedido y las posibles circunstancias detrás de la muerte de los animales.

El episodio tuvo lugar en el paraje Las Cuatro Esquinas , cerca de Villa María . Además de los cuatro perros suspendidos de las ramas, los nenes encontraron numerosos restos óseos esparcidos en el suelo, un elemento que sumó inquietud al caso.

Según el testimonio de una vecina, los perros eran de distintas razas. Entre ellos, pudieron identificar un border collie y un pitbull. Por este motivo, no descartan que algunos hayan sido mascotas extraviadas o robadas.

La mujer que difundió el caso explicó que decidió hacer públicos los videos del hallazgo para alertar a los habitantes de la zona y evitar que otros vecinos pierdan a sus mascotas.

“El fin de esto es alertar a los vecinos de la zona. Hay una persona haciendo este terrible acto de maldad con los animales y evidentemente no son los primeros”, advirtió en diálogo con Villa María Ya.

La sospecha de que no se trataría de un episodio aislado surgió a partir de la gran cantidad de huesos encontrados debajo del árbol, lo que abrió interrogantes sobre la posibilidad de que otros animales también hayan sido víctimas de hechos similares en ese sector rural. Sin embargo, hasta el momento no se determinó oficialmente a qué especie pertenecen los restos óseos ni se logró identificar a la persona o las personas responsables. La investigación busca establecer qué ocurrió en el lugar y si existe alguna conexión entre los distintos elementos encontrados.

Qué establece la Ley 14.346 sobre el maltrato y la crueldad animal

En la Argentina, los actos de maltrato y crueldad animal están contemplados en la Ley Nacional 14.346, sancionada en 1954, que establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes incurran en este tipo de conductas. La normativa protege a los animales domésticos y cautivos y contempla distintas formas de violencia, tanto por acción como por omisión.

En su artículo 2, la ley considera maltrato, entre otras conductas, no alimentar a los animales en cantidad y calidad suficientes, obligarlos a trabajar en condiciones inadecuadas o someterlos a jornadas excesivas sin descanso. Por su parte, el artículo 3 contempla como actos de crueldad la mutilación injustificada, las torturas, los sufrimientos innecesarios y matar animales por espíritu de perversidad, además de otras prácticas que atenten contra su integridad.

La legislación también establece que estos hechos pueden denunciarse penalmente en una comisaría, una fiscalía o una unidad judicial. Las denuncias son gratuitas y las autoridades tienen la obligación de recibirlas.

En el caso ocurrido en Córdoba, las circunstancias en las que fueron encontrados los cuatro perros podrían ser relevantes para determinar si existió un delito de maltrato o crueldad animal. Esa calificación dependerá de los elementos reunidos durante la investigación.