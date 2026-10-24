Resultados de las quinielas de hoy 24 de octubre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Sábado, 24 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 7432
1° 7432, 2° 1632, 3° 4222, 4° 7946, 5° 5055, 6° 9500, 7° 3445, 8° 7943, 9° 5869, 10° 0742, 11° 2735, 12° 2747, 13° 6317, 14° 5268, 15° 4771, 16° 9543, 17° 4897, 18° 5910, 19° 8312, 20° 5395
El Primero
Cabeza: 0277
1° 0277, 2° 1444, 3° 8840, 4° 8186, 5° 4540, 6° 4367, 7° 1950, 8° 3983, 9° 6772, 10° 4294, 11° 0848, 12° 2073, 13° 7718, 14° 0444, 15° 2860, 16° 4489, 17° 1613, 18° 0098, 19° 8414, 20° 1313
La Matutina
Cabeza: 4300
1° 4300, 2° 0892, 3° 2225, 4° 4683, 5° 8088, 6° 2849, 7° 0092, 8° 7336, 9° 1224, 10° 5344, 11° 7162, 12° 0566, 13° 4248, 14° 4896, 15° 9423, 16° 8523, 17° 4118, 18° 7143, 19° 0107, 20° 0703
La Vespertina
Cabeza: 7333
1° 7333, 2° 0986, 3° 4190, 4° 7776, 5° 0940, 6° 0119, 7° 2269, 8° 7670, 9° 4166, 10° 2245, 11° 4357, 12° 2470, 13° 5908, 14° 1960, 15° 0328, 16° 2341, 17° 4464, 18° 6116, 19° 4977, 20° 7868
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 4403
1° 4403, 2° 4328, 3° 8760, 4° 7590, 5° 1426, 6° 1804, 7° 1154, 8° 1827, 9° 4284, 10° 7422, 11° 2265, 12° 4678, 13° 6499, 14° 3086, 15° 7828, 16° 9691, 17° 7198, 18° 2826, 19° 1637, 20° 2375
El Primero
Cabeza: 2542
1° 2542, 2° 7948, 3° 4307, 4° 8964, 5° 3024, 6° 4365, 7° 5375, 8° 5436, 9° 0066, 10° 7226, 11° 7317, 12° 8697, 13° 7984, 14° 5078, 15° 9954, 16° 7722, 17° 1102, 18° 5737, 19° 7766, 20° 4604
La Matutina
Cabeza: 9825
1° 9825, 2° 9538, 3° 8178, 4° 1080, 5° 3621, 6° 8681, 7° 9095, 8° 2997, 9° 7064, 10° 6782, 11° 8840, 12° 3157, 13° 0759, 14° 0092, 15° 6822, 16° 2989, 17° 4333, 18° 0630, 19° 9172, 20° 4871
La Vespertina
Cabeza: 3084
1° 3084, 2° 5016, 3° 4724, 4° 3705, 5° 0157, 6° 2861, 7° 4361, 8° 8446, 9° 9199, 10° 9290, 11° 9099, 12° 6098, 13° 0677, 14° 5078, 15° 7291, 16° 1759, 17° 2436, 18° 5296, 19° 5888, 20° 1342
La Nocturna
Cabeza: 1118
1° 1118, 2° 8820, 3° 6302, 4° 5505, 5° 2159, 6° 7872, 7° 4509, 8° 6053, 9° 2003, 10° 2591, 11° 4808, 12° 4145, 13° 4369, 14° 7000, 15° 6818, 16° 4668, 17° 5119, 18° 6540, 19° 0823, 20° 2337
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 6531
1° 6531, 2° 2252, 3° 8806, 4° 2228, 5° 5363, 6° 7995, 7° 2191, 8° 1514, 9° 2721, 10° 0304, 11° 1247, 12° 8458, 13° 4365, 14° 8721, 15° 2562, 16° 5473, 17° 8902, 18° 7316, 19° 6649, 20° 2782
El Primero
Cabeza: 7249
1° 7249, 2° 0105, 3° 5950, 4° 5769, 5° 6459, 6° 4039, 7° 2052, 8° 0035, 9° 8190, 10° 5161, 11° 5179, 12° 4726, 13° 7869, 14° 3323, 15° 2463, 16° 8452, 17° 1296, 18° 4345, 19° 8876, 20° 4180
La Matutina
Cabeza: 9321
1° 9321, 2° 9850, 3° 8153, 4° 4196, 5° 1015, 6° 3281, 7° 3129, 8° 0691, 9° 8563, 10° 1528, 11° 2039, 12° 9544, 13° 1277, 14° 1473, 15° 7355, 16° 5259, 17° 5400, 18° 8134, 19° 1522, 20° 6642
La Vespertina
Cabeza: 7949
1° 7949, 2° 1621, 3° 7858, 4° 9965, 5° 1421, 6° 5822, 7° 3403, 8° 1449, 9° 6227, 10° 7683, 11° 7200, 12° 9335, 13° 5229, 14° 4627, 15° 8246, 16° 0926, 17° 8275, 18° 0828, 19° 9994, 20° 1862
La Nocturna
Cabeza: 0795
1° 0795, 2° 2114, 3° 1534, 4° 9014, 5° 1601, 6° 1477, 7° 1375, 8° 2265, 9° 8768, 10° 4616, 11° 0900, 12° 7593, 13° 6027, 14° 1389, 15° 9287, 16° 6430, 17° 1676, 18° 4819, 19° 6404, 20° 9461
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 3520
1° 3520, 2° 9879, 3° 4101, 4° 7641, 5° 6412, 6° 5284, 7° 4406, 8° 4956, 9° 5738, 10° 4190, 11° 3407, 12° 4655, 13° 7512, 14° 7282, 15° 5946, 16° 5509, 17° 7265, 18° 8902, 19° 2621, 20° 4581
El Primero
Cabeza: 9379
1° 9379, 2° 7768, 3° 7162, 4° 8268, 5° 0902, 6° 8832, 7° 8624, 8° 5746, 9° 7083, 10° 4052, 11° 0946, 12° 6219, 13° 8815, 14° 9680, 15° 8971, 16° 8474, 17° 9779, 18° 0840, 19° 4866, 20° 7029
La Matutina
Cabeza: 9019
1° 9019, 2° 3272, 3° 4081, 4° 7099, 5° 4984, 6° 6374, 7° 4937, 8° 9037, 9° 2010, 10° 8995, 11° 6966, 12° 5431, 13° 0913, 14° 1937, 15° 9518, 16° 0817, 17° 0875, 18° 0869, 19° 3587, 20° 2782
La Vespertina
Cabeza: 5693
1° 5693, 2° 8370, 3° 7320, 4° 4440, 5° 1096, 6° 8163, 7° 6299, 8° 5506, 9° 3937, 10° 5902, 11° 5643, 12° 3680, 13° 4966, 14° 0232, 15° 4194, 16° 0695, 17° 7023, 18° 4642, 19° 0270, 20° 5587
La Nocturna
Cabeza: 8014
1° 8014, 2° 4752, 3° 3513, 4° 2910, 5° 7283, 6° 7634, 7° 6000, 8° 3004, 9° 4127, 10° 9793, 11° 0715, 12° 5000, 13° 0972, 14° 5584, 15° 7843, 16° 3356, 17° 9702, 18° 8620, 19° 8293, 20° 7557
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 2947
1° 2947, 2° 2227, 3° 4291, 4° 6351, 5° 9464, 6° 2001, 7° 7045, 8° 4822, 9° 5613, 10° 9015, 11° 7862, 12° 5136, 13° 3908, 14° 3040, 15° 4037, 16° 5313, 17° 4764, 18° 5428, 19° 6411, 20° 2728
El Primero
Cabeza: 1573
1° 1573, 2° 9264, 3° 8043, 4° 2236, 5° 1561, 6° 4322, 7° 3651, 8° 6034, 9° 9939, 10° 3458, 11° 6138, 12° 1123, 13° 8491, 14° 8353, 15° 6675, 16° 0021, 17° 2866, 18° 3094, 19° 7731, 20° 5369
La Matutina
Cabeza: 0728
1° 0728, 2° 4170, 3° 2685, 4° 8966, 5° 1088, 6° 8744, 7° 5428, 8° 8474, 9° 1819, 10° 5241, 11° 3446, 12° 6727, 13° 1027, 14° 8594, 15° 2218, 16° 7282, 17° 3477, 18° 7365, 19° 1117, 20° 6781
La Vespertina
Cabeza: 7223
1° 7223, 2° 4185, 3° 0571, 4° 1446, 5° 4251, 6° 0272, 7° 3504, 8° 4250, 9° 9129, 10° 0783, 11° 3756, 12° 1017, 13° 6300, 14° 5913, 15° 0941, 16° 7266, 17° 9056, 18° 3584, 19° 2101, 20° 4286
La Nocturna
Cabeza: 5739
1° 5739, 2° 0868, 3° 1896, 4° 0070, 5° 8692, 6° 6991, 7° 7713, 8° 0787, 9° 2492, 10° 0925, 11° 0762, 12° 1386, 13° 3007, 14° 9496, 15° 2925, 16° 0050, 17° 1577, 18° 9789, 19° 0463, 20° 5111
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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