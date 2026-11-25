Resultados de las quinielas de hoy 25 de noviembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Miércoles, 25 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 6185
1° 6185, 2° 7271, 3° 6078, 4° 2096, 5° 1877, 6° 3791, 7° 3413, 8° 7794, 9° 1671, 10° 0347, 11° 3176, 12° 4833, 13° 9240, 14° 9837, 15° 5061, 16° 6190, 17° 7109, 18° 1794, 19° 1789, 20° 4097
El Primero
Cabeza: 5731
1° 5731, 2° 4557, 3° 2978, 4° 1883, 5° 7783, 6° 7641, 7° 1333, 8° 4178, 9° 9708, 10° 6003, 11° 6635, 12° 7100, 13° 0700, 14° 9319, 15° 3953, 16° 4117, 17° 1800, 18° 9729, 19° 4345, 20° 3984
La Matutina
Cabeza: 8224
1° 8224, 2° 4707, 3° 6594, 4° 5425, 5° 5904, 6° 2941, 7° 0177, 8° 6971, 9° 2333, 10° 9035, 11° 9215, 12° 7360, 13° 8864, 14° 7306, 15° 3556, 16° 2628, 17° 1706, 18° 2551, 19° 5789, 20° 4059
La Vespertina
Cabeza: 5561
1° 5561, 2° 0728, 3° 6047, 4° 3638, 5° 9356, 6° 0367, 7° 0195, 8° 7378, 9° 1801, 10° 8310, 11° 1053, 12° 0387, 13° 2687, 14° 5944, 15° 0288, 16° 0225, 17° 4344, 18° 7144, 19° 0796, 20° 0020
La Nocturna
Cabeza: 5346
1° 5346, 2° 8062, 3° 8376, 4° 1547, 5° 4746, 6° 0628, 7° 4871, 8° 6407, 9° 4601, 10° 1493, 11° 2487, 12° 6477, 13° 5716, 14° 2640, 15° 2484, 16° 4981, 17° 7375, 18° 4014, 19° 8176, 20° 6322
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 2842
1° 2842, 2° 7786, 3° 9557, 4° 9082, 5° 8961, 6° 1433, 7° 3624, 8° 8529, 9° 2401, 10° 4078, 11° 4363, 12° 7393, 13° 5816, 14° 6603, 15° 0310, 16° 0293, 17° 6967, 18° 7630, 19° 3254, 20° 1364
El Primero
Cabeza: 6426
1° 6426, 2° 5736, 3° 8869, 4° 8198, 5° 3490, 6° 9060, 7° 8932, 8° 7530, 9° 5409, 10° 2391, 11° 4193, 12° 8568, 13° 0348, 14° 1922, 15° 2446, 16° 7477, 17° 5513, 18° 5042, 19° 9148, 20° 4336
La Matutina
Cabeza: 7398
1° 7398, 2° 7501, 3° 0591, 4° 4795, 5° 4204, 6° 5594, 7° 6879, 8° 1591, 9° 9394, 10° 7847, 11° 7301, 12° 9892, 13° 1290, 14° 1466, 15° 2893, 16° 9970, 17° 4901, 18° 1960, 19° 9631, 20° 5949
La Vespertina
Cabeza: 7533
1° 7533, 2° 0581, 3° 9151, 4° 2681, 5° 3264, 6° 6685, 7° 3623, 8° 7524, 9° 6706, 10° 2873, 11° 2151, 12° 3533, 13° 7676, 14° 3538, 15° 9388, 16° 3096, 17° 2170, 18° 0625, 19° 1176, 20° 4625
La Nocturna
Cabeza: 5593
1° 5593, 2° 9973, 3° 2720, 4° 1551, 5° 1968, 6° 1068, 7° 4524, 8° 1350, 9° 6244, 10° 4278, 11° 8052, 12° 0777, 13° 1965, 14° 5468, 15° 5706, 16° 9856, 17° 2545, 18° 4640, 19° 0906, 20° 0433
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 6279
1° 6279, 2° 4629, 3° 0279, 4° 7376, 5° 2799, 6° 4901, 7° 0104, 8° 0795, 9° 5511, 10° 8841, 11° 6094, 12° 6959, 13° 8764, 14° 6218, 15° 0020, 16° 7537, 17° 7683, 18° 5959, 19° 9298, 20° 1826
El Primero
Cabeza: 2678
1° 2678, 2° 5282, 3° 0025, 4° 0839, 5° 1176, 6° 7183, 7° 1173, 8° 9818, 9° 3187, 10° 3486, 11° 1236, 12° 2037, 13° 0634, 14° 7995, 15° 1401, 16° 8221, 17° 9052, 18° 9361, 19° 0462, 20° 5969
La Matutina
Cabeza: 9365
1° 9365, 2° 9433, 3° 2229, 4° 2533, 5° 1249, 6° 3521, 7° 7209, 8° 4000, 9° 3983, 10° 7305, 11° 0886, 12° 2193, 13° 5223, 14° 6480, 15° 3885, 16° 7679, 17° 5123, 18° 2532, 19° 7958, 20° 3447
La Vespertina
Cabeza: 9713
1° 9713, 2° 9997, 3° 2245, 4° 6345, 5° 1687, 6° 7181, 7° 5698, 8° 2292, 9° 4549, 10° 2252, 11° 5803, 12° 2473, 13° 3131, 14° 5669, 15° 5865, 16° 0375, 17° 7382, 18° 4269, 19° 7525, 20° 9094
La Nocturna
Cabeza: 0446
1° 0446, 2° 6898, 3° 6195, 4° 2747, 5° 0975, 6° 1275, 7° 2225, 8° 1451, 9° 8180, 10° 4076, 11° 0946, 12° 4495, 13° 6072, 14° 1297, 15° 7242, 16° 8774, 17° 2537, 18° 8527, 19° 7585, 20° 4321
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 8531
1° 8531, 2° 3238, 3° 2764, 4° 1561, 5° 5989, 6° 9482, 7° 5857, 8° 5206, 9° 9585, 10° 7314, 11° 5086, 12° 5031, 13° 1314, 14° 3942, 15° 6977, 16° 5163, 17° 7137, 18° 6300, 19° 1663, 20° 9168
El Primero
Cabeza: 3384
1° 3384, 2° 8771, 3° 8803, 4° 8000, 5° 9261, 6° 3073, 7° 6165, 8° 9590, 9° 9812, 10° 5641, 11° 8362, 12° 1829, 13° 5495, 14° 8577, 15° 7069, 16° 8593, 17° 0941, 18° 5318, 19° 3932, 20° 1159
La Matutina
Cabeza: 0113
1° 0113, 2° 3615, 3° 3312, 4° 5656, 5° 2237, 6° 1984, 7° 0795, 8° 6480, 9° 5911, 10° 6952, 11° 8624, 12° 6134, 13° 6837, 14° 1184, 15° 9990, 16° 8910, 17° 2831, 18° 9414, 19° 1782, 20° 9117
La Vespertina
Cabeza: 4828
1° 4828, 2° 4760, 3° 9900, 4° 7930, 5° 0200, 6° 5578, 7° 8688, 8° 9030, 9° 8903, 10° 4585, 11° 7003, 12° 5773, 13° 0554, 14° 6158, 15° 2868, 16° 5863, 17° 8706, 18° 3191, 19° 5760, 20° 2653
La Nocturna
Cabeza: 8226
1° 8226, 2° 0594, 3° 3180, 4° 7059, 5° 8497, 6° 2812, 7° 9840, 8° 9643, 9° 3791, 10° 7664, 11° 8707, 12° 9790, 13° 8556, 14° 1498, 15° 9381, 16° 9134, 17° 3691, 18° 4753, 19° 4190, 20° 6580
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 4118
1° 4118, 2° 6163, 3° 8080, 4° 7990, 5° 0859, 6° 3055, 7° 2743, 8° 1959, 9° 6709, 10° 6372, 11° 2376, 12° 2132, 13° 2379, 14° 4833, 15° 5526, 16° 7550, 17° 0331, 18° 7195, 19° 3272, 20° 4551
El Primero
Cabeza: 1737
1° 1737, 2° 2143, 3° 5583, 4° 9460, 5° 2268, 6° 8879, 7° 4379, 8° 7826, 9° 4020, 10° 3418, 11° 8239, 12° 7155, 13° 4717, 14° 9137, 15° 9806, 16° 3826, 17° 6649, 18° 3869, 19° 1897, 20° 4922
La Matutina
Cabeza: 1784
1° 1784, 2° 8113, 3° 0331, 4° 2959, 5° 0767, 6° 0819, 7° 4487, 8° 4198, 9° 4950, 10° 5445, 11° 1121, 12° 6108, 13° 4918, 14° 7786, 15° 9031, 16° 3773, 17° 0782, 18° 2137, 19° 0372, 20° 5146
La Vespertina
Cabeza: 0488
1° 0488, 2° 1098, 3° 6648, 4° 7935, 5° 6742, 6° 3782, 7° 4139, 8° 7426, 9° 8629, 10° 5992, 11° 8866, 12° 8560, 13° 4870, 14° 8401, 15° 3383, 16° 9829, 17° 4359, 18° 0645, 19° 1409, 20° 3204
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
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