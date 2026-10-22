Resultados de las quinielas de hoy 22 de octubre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Jueves, 22 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0142
1° 0142, 2° 0755, 3° 1114, 4° 4576, 5° 5466, 6° 2566, 7° 3190, 8° 7993, 9° 4413, 10° 1165, 11° 1782, 12° 3237, 13° 8959, 14° 6956, 15° 6777, 16° 7586, 17° 8262, 18° 0979, 19° 9390, 20° 2826
El Primero
Cabeza: 1648
1° 1648, 2° 3172, 3° 1350, 4° 1678, 5° 2314, 6° 5071, 7° 3113, 8° 5031, 9° 4379, 10° 4524, 11° 5417, 12° 5596, 13° 0040, 14° 6643, 15° 7137, 16° 7732, 17° 3703, 18° 9775, 19° 0450, 20° 9688
La Matutina
Cabeza: 0024
1° 0024, 2° 1395, 3° 1404, 4° 5834, 5° 2441, 6° 2525, 7° 3261, 8° 3758, 9° 7093, 10° 2544, 11° 8128, 12° 8477, 13° 4712, 14° 5502, 15° 7111, 16° 0662, 17° 8093, 18° 8816, 19° 9352, 20° 3716
La Vespertina
Cabeza: 0371
1° 0371, 2° 0527, 3° 1329, 4° 1951, 5° 2230, 6° 9075, 7° 3294, 8° 1456, 9° 4903, 10° 4857, 11° 5329, 12° 2766, 13° 9867, 14° 9818, 15° 7210, 16° 4520, 17° 1302, 18° 8680, 19° 0368, 20° 9638
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 1695
1° 1695, 2° 6069, 3° 6003, 4° 2290, 5° 5030, 6° 6935, 7° 6246, 8° 4308, 9° 8137, 10° 6368, 11° 6028, 12° 7808, 13° 4761, 14° 5796, 15° 2756, 16° 4251, 17° 7198, 18° 8258, 19° 6018, 20° 9048
El Primero
Cabeza: 9410
1° 9410, 2° 4366, 3° 8237, 4° 1581, 5° 2155, 6° 9318, 7° 8423, 8° 1875, 9° 8248, 10° 7756, 11° 1597, 12° 6838, 13° 9710, 14° 9406, 15° 4684, 16° 4797, 17° 0421, 18° 8157, 19° 8698, 20° 1086
La Matutina
Cabeza: 2948
1° 2948, 2° 8329, 3° 0681, 4° 9345, 5° 4384, 6° 0311, 7° 8984, 8° 9326, 9° 2687, 10° 8009, 11° 7387, 12° 3347, 13° 2346, 14° 4129, 15° 3874, 16° 4841, 17° 4002, 18° 0972, 19° 5467, 20° 0228
La Vespertina
Cabeza: 0312
1° 0312, 2° 4145, 3° 0777, 4° 4309, 5° 3716, 6° 6436, 7° 7987, 8° 0505, 9° 3988, 10° 9845, 11° 0710, 12° 1219, 13° 2246, 14° 9285, 15° 6140, 16° 3088, 17° 7564, 18° 3148, 19° 2621, 20° 6115
La Nocturna
Cabeza: 8614
1° 8614, 2° 1902, 3° 3980, 4° 7327, 5° 4338, 6° 9526, 7° 7740, 8° 7083, 9° 2190, 10° 5688, 11° 5433, 12° 2773, 13° 0471, 14° 7114, 15° 5250, 16° 4788, 17° 7274, 18° 0985, 19° 9992, 20° 1942
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 8161
1° 8161, 2° 2107, 3° 2709, 4° 9949, 5° 7231, 6° 8600, 7° 2663, 8° 7503, 9° 8695, 10° 7909, 11° 3280, 12° 3134, 13° 1591, 14° 8536, 15° 0146, 16° 3056, 17° 2600, 18° 4275, 19° 5123, 20° 3317
El Primero
Cabeza: 8578
1° 8578, 2° 0364, 3° 9623, 4° 3698, 5° 9480, 6° 7409, 7° 2581, 8° 9904, 9° 6234, 10° 8368, 11° 5015, 12° 5417, 13° 4667, 14° 2737, 15° 0328, 16° 3494, 17° 3159, 18° 5942, 19° 9089, 20° 7079
La Matutina
Cabeza: 8514
1° 8514, 2° 1112, 3° 1925, 4° 3674, 5° 9201, 6° 7728, 7° 1791, 8° 0872, 9° 7727, 10° 8195, 11° 5479, 12° 2748, 13° 2725, 14° 6736, 15° 7286, 16° 0443, 17° 1505, 18° 0107, 19° 7938, 20° 8392
La Vespertina
Cabeza: 0684
1° 0684, 2° 8535, 3° 4530, 4° 6296, 5° 6717, 6° 4866, 7° 9988, 8° 1680, 9° 3921, 10° 2324, 11° 7916, 12° 2253, 13° 8445, 14° 2227, 15° 5561, 16° 5557, 17° 2965, 18° 3070, 19° 7677, 20° 2712
La Nocturna
Cabeza: 9760
1° 9760, 2° 8099, 3° 2491, 4° 8380, 5° 7833, 6° 5414, 7° 2811, 8° 0655, 9° 2670, 10° 1779, 11° 0874, 12° 4919, 13° 3169, 14° 0363, 15° 1051, 16° 3521, 17° 9812, 18° 3852, 19° 0898, 20° 9592
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 4245
1° 4245, 2° 5128, 3° 8661, 4° 2662, 5° 4240, 6° 7658, 7° 4414, 8° 5467, 9° 1304, 10° 2422, 11° 4832, 12° 7384, 13° 8103, 14° 8225, 15° 0894, 16° 7764, 17° 3058, 18° 6715, 19° 6727, 20° 8207
El Primero
Cabeza: 9615
1° 9615, 2° 1830, 3° 5930, 4° 3629, 5° 5030, 6° 5359, 7° 8049, 8° 8642, 9° 3992, 10° 3192, 11° 1990, 12° 8906, 13° 6683, 14° 0831, 15° 7902, 16° 2408, 17° 9352, 18° 1477, 19° 1716, 20° 6578
La Matutina
Cabeza: 4710
1° 4710, 2° 1537, 3° 0518, 4° 5980, 5° 9146, 6° 2365, 7° 2095, 8° 9877, 9° 9958, 10° 4712, 11° 1598, 12° 9706, 13° 7232, 14° 5813, 15° 1161, 16° 1942, 17° 2550, 18° 6039, 19° 6647, 20° 5263
La Vespertina
Cabeza: 3523
1° 3523, 2° 5793, 3° 9300, 4° 6936, 5° 5364, 6° 5130, 7° 4096, 8° 8827, 9° 3931, 10° 6681, 11° 9026, 12° 8847, 13° 8487, 14° 8283, 15° 1660, 16° 5686, 17° 4657, 18° 1519, 19° 2510, 20° 6043
La Nocturna
Cabeza: 9989
1° 9989, 2° 6873, 3° 8124, 4° 0388, 5° 0503, 6° 1754, 7° 7193, 8° 7540, 9° 0894, 10° 6794, 11° 0415, 12° 5053, 13° 0690, 14° 3320, 15° 7544, 16° 3999, 17° 8817, 18° 9055, 19° 0238, 20° 7147
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 6964
1° 6964, 2° 9494, 3° 7221, 4° 6045, 5° 0465, 6° 5824, 7° 5390, 8° 2778, 9° 8401, 10° 5016, 11° 7627, 12° 5672, 13° 8530, 14° 5637, 15° 6462, 16° 1002, 17° 6698, 18° 8228, 19° 7924, 20° 9997
El Primero
Cabeza: 7967
1° 7967, 2° 2746, 3° 1745, 4° 1487, 5° 5069, 6° 1226, 7° 8524, 8° 9281, 9° 1101, 10° 6456, 11° 2851, 12° 7026, 13° 2378, 14° 3697, 15° 2749, 16° 1474, 17° 5622, 18° 7053, 19° 4306, 20° 2106
La Matutina
Cabeza: 0690
1° 0690, 2° 4425, 3° 9743, 4° 6292, 5° 5954, 6° 1307, 7° 7582, 8° 0511, 9° 6509, 10° 7008, 11° 8458, 12° 6061, 13° 6410, 14° 6190, 15° 1405, 16° 7309, 17° 1743, 18° 9540, 19° 0433, 20° 1720
La Vespertina
Cabeza: 3622
1° 3622, 2° 8666, 3° 9449, 4° 7066, 5° 6615, 6° 7648, 7° 7399, 8° 3607, 9° 9919, 10° 9108, 11° 8597, 12° 6809, 13° 0091, 14° 3038, 15° 3350, 16° 7571, 17° 1539, 18° 2966, 19° 5231, 20° 9608
La Nocturna
Cabeza: 2314
1° 2314, 2° 0969, 3° 4569, 4° 2284, 5° 1807, 6° 9855, 7° 0704, 8° 8885, 9° 6326, 10° 8781, 11° 0021, 12° 6748, 13° 2878, 14° 8902, 15° 1815, 16° 5799, 17° 9479, 18° 8947, 19° 6895, 20° 2672
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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