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Resultados de las quinielas de hoy 27 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Resultados de las quinielas de hoy 27 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Martes, 27 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 0450
1° 0450, 2° 0292, 3° 7657, 4° 2080, 5° 4788, 6° 9412, 7° 8992, 8° 7027, 9° 3183, 10° 9609, 11° 2628, 12° 5280, 13° 1341, 14° 8684, 15° 2731, 16° 4227, 17° 7512, 18° 3902, 19° 0570, 20° 3191

El Primero

Cabeza: 6715
1° 6715, 2° 0336, 3° 1518, 4° 7393, 5° 4111, 6° 0302, 7° 4607, 8° 8806, 9° 8832, 10° 4116, 11° 2716, 12° 2718, 13° 4064, 14° 2478, 15° 8042, 16° 4190, 17° 3791, 18° 0374, 19° 8673, 20° 7887

La Matutina

Cabeza: 3859
1° 3859, 2° 2840, 3° 4435, 4° 4760, 5° 7646, 6° 4074, 7° 0362, 8° 0587, 9° 9528, 10° 2570, 11° 0258, 12° 4616, 13° 0335, 14° 0220, 15° 4064, 16° 2504, 17° 0240, 18° 1582, 19° 4894, 20° 9095

La Vespertina

Cabeza: 6304
1° 6304, 2° 3441, 3° 7439, 4° 4194, 5° 2960, 6° 4320, 7° 3141, 8° 8667, 9° 2000, 10° 9754, 11° 8156, 12° 4236, 13° 0101, 14° 1500, 15° 7339, 16° 5638, 17° 4372, 18° 9584, 19° 4336, 20° 8782

La Nocturna

Cabeza: 2980
1° 2980, 2° 5744, 3° 5695, 4° 2680, 5° 5823, 6° 3394, 7° 8447, 8° 5588, 9° 5480, 10° 7943, 11° 1583, 12° 0875, 13° 7483, 14° 7568, 15° 4858, 16° 0431, 17° 3198, 18° 1703, 19° 4997, 20° 3917

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 2737
1° 2737, 2° 1270, 3° 2529, 4° 6232, 5° 7928, 6° 6956, 7° 1446, 8° 5366, 9° 8640, 10° 0901, 11° 0572, 12° 3060, 13° 2718, 14° 2475, 15° 4490, 16° 8470, 17° 8055, 18° 0427, 19° 1178, 20° 7196

El Primero

Cabeza: 0135
1° 0135, 2° 9012, 3° 6928, 4° 3984, 5° 1361, 6° 6722, 7° 4685, 8° 4531, 9° 9162, 10° 3275, 11° 2467, 12° 2735, 13° 5367, 14° 5192, 15° 3307, 16° 1806, 17° 3561, 18° 6117, 19° 8681, 20° 6188

La Matutina

Cabeza: 8166
1° 8166, 2° 4025, 3° 0109, 4° 9539, 5° 6939, 6° 8040, 7° 5282, 8° 7969, 9° 4850, 10° 8179, 11° 4953, 12° 3926, 13° 5229, 14° 0977, 15° 1122, 16° 6961, 17° 9351, 18° 5216, 19° 0243, 20° 5649

La Vespertina

Cabeza: 6524
1° 6524, 2° 4251, 3° 9313, 4° 6506, 5° 9818, 6° 7384, 7° 0086, 8° 4823, 9° 6229, 10° 8301, 11° 4979, 12° 4536, 13° 3256, 14° 4074, 15° 8181, 16° 4564, 17° 2816, 18° 8708, 19° 7788, 20° 8561

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 4267
1° 4267, 2° 4986, 3° 7232, 4° 3058, 5° 6277, 6° 1651, 7° 3122, 8° 5174, 9° 6059, 10° 7585, 11° 9800, 12° 7582, 13° 6056, 14° 6393, 15° 7895, 16° 4297, 17° 5633, 18° 5091, 19° 2528, 20° 7923

El Primero

Cabeza: 6613
1° 6613, 2° 4206, 3° 4912, 4° 8513, 5° 2894, 6° 0812, 7° 4198, 8° 3593, 9° 0618, 10° 8808, 11° 0401, 12° 3759, 13° 9101, 14° 6171, 15° 9287, 16° 8848, 17° 6575, 18° 3513, 19° 9120, 20° 1150

La Matutina

Cabeza: 8267
1° 8267, 2° 5407, 3° 5409, 4° 6772, 5° 4026, 6° 1868, 7° 0718, 8° 8129, 9° 4258, 10° 6647, 11° 6872, 12° 6798, 13° 4902, 14° 0001, 15° 5751, 16° 0182, 17° 6223, 18° 6977, 19° 0491, 20° 9197

La Vespertina

Cabeza: 7646
1° 7646, 2° 6338, 3° 9232, 4° 1716, 5° 8938, 6° 6692, 7° 6234, 8° 8709, 9° 6698, 10° 3157, 11° 5096, 12° 7376, 13° 9196, 14° 1851, 15° 2581, 16° 0724, 17° 2135, 18° 9920, 19° 0319, 20° 6604

La Nocturna

Cabeza: 0734
1° 0734, 2° 6428, 3° 9230, 4° 3596, 5° 8545, 6° 2369, 7° 7610, 8° 6100, 9° 7117, 10° 8359, 11° 6404, 12° 1155, 13° 7530, 14° 9768, 15° 4795, 16° 1391, 17° 5733, 18° 9611, 19° 8016, 20° 8252

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 4915
1° 4915, 2° 1454, 3° 9012, 4° 8982, 5° 3684, 6° 1489, 7° 3173, 8° 6229, 9° 8666, 10° 5097, 11° 7987, 12° 7343, 13° 9578, 14° 9060, 15° 3002, 16° 5087, 17° 1315, 18° 3186, 19° 8403, 20° 3536

El Primero

Cabeza: 7638
1° 7638, 2° 6499, 3° 1962, 4° 5657, 5° 5520, 6° 1703, 7° 8765, 8° 7351, 9° 3604, 10° 5733, 11° 9451, 12° 5051, 13° 8214, 14° 2301, 15° 3357, 16° 1862, 17° 3601, 18° 5680, 19° 9426, 20° 8821

La Matutina

Cabeza: 7558
1° 7558, 2° 0062, 3° 6453, 4° 6520, 5° 7318, 6° 4600, 7° 0271, 8° 4424, 9° 6106, 10° 5108, 11° 8109, 12° 6306, 13° 8717, 14° 9294, 15° 0046, 16° 6780, 17° 2243, 18° 0821, 19° 7482, 20° 4385

La Vespertina

Cabeza: 1260
1° 1260, 2° 8655, 3° 0562, 4° 3607, 5° 9570, 6° 7393, 7° 5258, 8° 8311, 9° 5564, 10° 8981, 11° 6458, 12° 2689, 13° 2688, 14° 7380, 15° 1431, 16° 1003, 17° 4665, 18° 1277, 19° 6709, 20° 8417

La Nocturna

Cabeza: 2299
1° 2299, 2° 3759, 3° 6016, 4° 1380, 5° 3255, 6° 3342, 7° 8536, 8° 2061, 9° 3302, 10° 7214, 11° 5718, 12° 1231, 13° 9498, 14° 5353, 15° 4089, 16° 7147, 17° 0795, 18° 0652, 19° 4655, 20° 3695

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 6281
1° 6281, 2° 4462, 3° 4075, 4° 3547, 5° 1609, 6° 5719, 7° 3836, 8° 5370, 9° 3945, 10° 9313, 11° 2373, 12° 2965, 13° 2473, 14° 5991, 15° 2489, 16° 2196, 17° 7514, 18° 1672, 19° 2001, 20° 1305

El Primero

Cabeza: 5687
1° 5687, 2° 5486, 3° 1250, 4° 3205, 5° 7559, 6° 9704, 7° 2404, 8° 8224, 9° 4522, 10° 7738, 11° 1536, 12° 2061, 13° 9221, 14° 0359, 15° 9309, 16° 4602, 17° 1570, 18° 5504, 19° 6768, 20° 2390

La Matutina

Cabeza: 6828
1° 6828, 2° 8254, 3° 5934, 4° 3924, 5° 5177, 6° 6756, 7° 0033, 8° 6168, 9° 7253, 10° 8448, 11° 8138, 12° 9343, 13° 4380, 14° 9709, 15° 8048, 16° 1844, 17° 5082, 18° 6005, 19° 8584, 20° 4194

La Vespertina

Cabeza: 7116
1° 7116, 2° 4117, 3° 3909, 4° 0057, 5° 2161, 6° 3761, 7° 2162, 8° 6344, 9° 3522, 10° 5751, 11° 8539, 12° 3954, 13° 3583, 14° 0110, 15° 6414, 16° 1869, 17° 4172, 18° 6901, 19° 2298, 20° 1422

La Nocturna

Cabeza: 1066
1° 1066, 2° 3341, 3° 0359, 4° 4867, 5° 6412, 6° 9227, 7° 9244, 8° 2263, 9° 7216, 10° 3144, 11° 6326, 12° 6801, 13° 8758, 14° 6406, 15° 0052, 16° 1345, 17° 9898, 18° 3227, 19° 4937, 20° 5888

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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