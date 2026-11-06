Resultados de las quinielas de hoy 6 de noviembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Viernes, 6 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0847
1° 0847, 2° 8340, 3° 7370, 4° 1283, 5° 4340, 6° 2705, 7° 7121, 8° 9044, 9° 2051, 10° 8063, 11° 8618, 12° 1547, 13° 1358, 14° 9587, 15° 3807, 16° 3007, 17° 9872, 18° 8083, 19° 0356, 20° 6858
El Primero
Cabeza: 6477
1° 6477, 2° 2100, 3° 8444, 4° 9999, 5° 8624, 6° 0525, 7° 8175, 8° 0024, 9° 5775, 10° 2756, 11° 6287, 12° 3464, 13° 2643, 14° 7288, 15° 2825, 16° 4732, 17° 9003, 18° 4057, 19° 0268, 20° 7984
La Matutina
Cabeza: 3776
1° 3776, 2° 1691, 3° 8409, 4° 3107, 5° 6839, 6° 6978, 7° 5258, 8° 7853, 9° 8345, 10° 4895, 11° 8744, 12° 7784, 13° 2503, 14° 6502, 15° 0552, 16° 3213, 17° 2506, 18° 3161, 19° 8911, 20° 1758
La Vespertina
Cabeza: 8122
1° 8122, 2° 1266, 3° 1898, 4° 6197, 5° 0508, 6° 3640, 7° 3080, 8° 2792, 9° 0449, 10° 2580, 11° 9552, 12° 1271, 13° 2821, 14° 9249, 15° 5455, 16° 3637, 17° 2771, 18° 3153, 19° 6906, 20° 8170
La Nocturna
Cabeza: 9040
1° 9040, 2° 7930, 3° 1267, 4° 4937, 5° 8506, 6° 7245, 7° 1803, 8° 2226, 9° 9588, 10° 0703, 11° 7133, 12° 3401, 13° 3222, 14° 3503, 15° 0928, 16° 2281, 17° 9443, 18° 6788, 19° 7676, 20° 4993
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 4365
1° 4365, 2° 4075, 3° 7013, 4° 2685, 5° 6068, 6° 8014, 7° 2256, 8° 2957, 9° 8277, 10° 4085, 11° 0947, 12° 0763, 13° 2718, 14° 1474, 15° 2935, 16° 7548, 17° 8527, 18° 3668, 19° 8828, 20° 8033
El Primero
Cabeza: 0051
1° 0051, 2° 9543, 3° 4789, 4° 0830, 5° 9527, 6° 6062, 7° 8910, 8° 6369, 9° 2268, 10° 0512, 11° 9160, 12° 9844, 13° 5323, 14° 7849, 15° 1264, 16° 4644, 17° 0863, 18° 1263, 19° 9386, 20° 9880
La Matutina
Cabeza: 9370
1° 9370, 2° 5547, 3° 5629, 4° 5078, 5° 1526, 6° 5769, 7° 9070, 8° 6642, 9° 3996, 10° 9079, 11° 1976, 12° 5932, 13° 9111, 14° 1044, 15° 3469, 16° 2524, 17° 6919, 18° 5354, 19° 8850, 20° 5618
La Vespertina
Cabeza: 1005
1° 1005, 2° 6606, 3° 6830, 4° 2255, 5° 8403, 6° 5904, 7° 9858, 8° 8219, 9° 4795, 10° 4662, 11° 9838, 12° 6340, 13° 3668, 14° 4834, 15° 0535, 16° 3011, 17° 0165, 18° 9958, 19° 2600, 20° 7040
La Nocturna
Cabeza: 1499
1° 1499, 2° 2407, 3° 1819, 4° 1178, 5° 9338, 6° 4562, 7° 6445, 8° 0311, 9° 2039, 10° 1901, 11° 6518, 12° 8013, 13° 3912, 14° 3252, 15° 7034, 16° 0359, 17° 2678, 18° 8019, 19° 2485, 20° 2714
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 4034
1° 4034, 2° 8117, 3° 9833, 4° 8330, 5° 7465, 6° 8795, 7° 1110, 8° 5593, 9° 6700, 10° 9147, 11° 3151, 12° 8144, 13° 8246, 14° 2290, 15° 5380, 16° 9058, 17° 7124, 18° 8938, 19° 1670, 20° 1477
El Primero
Cabeza: 0534
1° 0534, 2° 0925, 3° 3369, 4° 2500, 5° 1850, 6° 5892, 7° 3369, 8° 1968, 9° 4782, 10° 9372, 11° 8167, 12° 7465, 13° 2816, 14° 7615, 15° 6745, 16° 2070, 17° 7887, 18° 8948, 19° 6027, 20° 4671
La Matutina
Cabeza: 4336
1° 4336, 2° 4086, 3° 7717, 4° 3938, 5° 5914, 6° 7366, 7° 9253, 8° 4827, 9° 6809, 10° 7967, 11° 5868, 12° 7077, 13° 0446, 14° 3533, 15° 4104, 16° 2900, 17° 3203, 18° 9191, 19° 9380, 20° 0269
La Vespertina
Cabeza: 1591
1° 1591, 2° 1324, 3° 6746, 4° 0937, 5° 0073, 6° 4388, 7° 2726, 8° 8018, 9° 8234, 10° 5519, 11° 1449, 12° 3864, 13° 2417, 14° 4966, 15° 2688, 16° 1426, 17° 5957, 18° 9786, 19° 1111, 20° 5105
La Nocturna
Cabeza: 5131
1° 5131, 2° 1886, 3° 9440, 4° 6654, 5° 4576, 6° 3849, 7° 9294, 8° 6033, 9° 3052, 10° 2149, 11° 9668, 12° 4596, 13° 1199, 14° 4032, 15° 7666, 16° 0094, 17° 2796, 18° 1996, 19° 2452, 20° 3736
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 2455
1° 2455, 2° 8521, 3° 2360, 4° 1923, 5° 0390, 6° 2086, 7° 2623, 8° 3509, 9° 8910, 10° 9004, 11° 8700, 12° 7872, 13° 3325, 14° 8128, 15° 9534, 16° 6595, 17° 0206, 18° 3202, 19° 7386, 20° 5954
El Primero
Cabeza: 8460
1° 8460, 2° 4640, 3° 9546, 4° 3879, 5° 7394, 6° 2469, 7° 5605, 8° 2537, 9° 4366, 10° 0740, 11° 8098, 12° 3517, 13° 3725, 14° 2485, 15° 4289, 16° 8937, 17° 6892, 18° 0041, 19° 2701, 20° 1760
La Matutina
Cabeza: 2614
1° 2614, 2° 6161, 3° 8552, 4° 2000, 5° 2830, 6° 7779, 7° 0462, 8° 2251, 9° 9571, 10° 6032, 11° 4784, 12° 3660, 13° 8447, 14° 9203, 15° 1544, 16° 5653, 17° 1220, 18° 6054, 19° 6434, 20° 5522
La Vespertina
Cabeza: 2244
1° 2244, 2° 1300, 3° 5646, 4° 5623, 5° 6925, 6° 3875, 7° 3940, 8° 5242, 9° 1053, 10° 2805, 11° 7496, 12° 8660, 13° 1427, 14° 5773, 15° 3355, 16° 7807, 17° 7993, 18° 7647, 19° 9260, 20° 4553
La Nocturna
Cabeza: 6093
1° 6093, 2° 9219, 3° 9668, 4° 1159, 5° 5341, 6° 5976, 7° 7156, 8° 0736, 9° 7559, 10° 7043, 11° 7610, 12° 3890, 13° 5844, 14° 8330, 15° 7886, 16° 7848, 17° 6505, 18° 3985, 19° 1818, 20° 4589
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 2602
1° 2602, 2° 3821, 3° 2323, 4° 0621, 5° 8800, 6° 2482, 7° 2852, 8° 1978, 9° 7758, 10° 0567, 11° 0897, 12° 9106, 13° 2785, 14° 1089, 15° 2006, 16° 4734, 17° 1226, 18° 0334, 19° 8591, 20° 4458
El Primero
Cabeza: 3886
1° 3886, 2° 9311, 3° 6672, 4° 8177, 5° 9249, 6° 8494, 7° 0690, 8° 1840, 9° 7703, 10° 8130, 11° 2899, 12° 2604, 13° 0257, 14° 9222, 15° 3517, 16° 8090, 17° 8125, 18° 4436, 19° 9367, 20° 1295
La Matutina
Cabeza: 8522
1° 8522, 2° 0667, 3° 4700, 4° 3075, 5° 7063, 6° 1932, 7° 3795, 8° 0714, 9° 2199, 10° 6218, 11° 6020, 12° 7885, 13° 2322, 14° 4278, 15° 5078, 16° 1760, 17° 8232, 18° 9636, 19° 9534, 20° 4330
La Vespertina
Cabeza: 1294
1° 1294, 2° 0682, 3° 7875, 4° 3172, 5° 4802, 6° 4426, 7° 5995, 8° 8442, 9° 4449, 10° 4923, 11° 3177, 12° 8696, 13° 1461, 14° 2770, 15° 3305, 16° 7306, 17° 2591, 18° 2734, 19° 7058, 20° 2818
La Nocturna
Cabeza: 0783
1° 0783, 2° 0790, 3° 2546, 4° 2522, 5° 1141, 6° 2021, 7° 9208, 8° 8860, 9° 4290, 10° 1634, 11° 5507, 12° 3451, 13° 5153, 14° 4583, 15° 5465, 16° 6529, 17° 2178, 18° 0439, 19° 9312, 20° 1923
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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