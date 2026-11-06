Murió un reconocido director de cine argentino ganador de un Óscar: conmoción en Hollywood

El cineasta tenía 52 años y había sido distinguido en 2018 por su película. Su familia confirmó el fallecimiento.

El director nacido en Argentina Sebastián Lelio, ganador del Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa en 2018 por Una mujer fantástica, murió este viernes a los 52 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, en el que informaron que el fallecimiento se produjo por motivos de salud, aunque no brindaron mayores detalles.

"Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros. Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia", expresaron sus familiares.

Lelio había vivido durante varios años en Berlín, Alemania, pero al momento de su muerte residía en la comuna de Las Condes, en Chile.

El Oscar que marcó su carrera internacional

Nacido en Mendoza, Argentina, e hijo de madre chilena, Lelio desarrolló prácticamente toda su trayectoria cinematográfica en Chile. Su reconocimiento internacional llegó en 2018, cuando Una mujer fantástica se convirtió en la primera película chilena en obtener un premio Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, posteriormente denominada Mejor Película Internacional.

La producción, protagonizada por la actriz trans Daniela Vega, cuenta la historia de Marina, una mujer trans que debe enfrentar el rechazo y los prejuicios de la familia de su pareja después de que este muere.

La película recibió elogios de la crítica y obtuvo otros reconocimientos internacionales, entre ellos el Oso de Plata al mejor guion en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Su última película fue estrenada en 2025

El último largometraje de Sebastián Lelio fue La Ola, un musical estrenado en 2025 que recupera las movilizaciones protagonizadas por estudiantes universitarias chilenas y aborda temas como la militancia feminista, el acoso y el abuso.

Al referirse a la propuesta, el director había explicado que buscaba ofrecer una mirada diferente sobre esas problemáticas. "En un momento tan polarizado, es un ejercicio para pensar desde otro lado", sostuvo.

Su nacimiento en la Argentina y sus primeros pasos en el cine

Sebastián Lelio nació el 8 de marzo de 1974 en Mendoza. Debido al trabajo de su padrastro, que era militar, se trasladó poco tiempo después a distintas ciudades de Chile. Comenzó sus estudios universitarios en Periodismo, pero luego decidió formarse en la Escuela de Cine de Chile.

En 2003 estrenó Carga vital, el cortometraje que comenzó a darle visibilidad. La producción cuenta la historia de una adolescente que debe ocultar su embarazo.

Según destacó el diario El País, "Lelio desarrolló una filmografía centrada en la identidad, la libertad y las relaciones humanas, con especial atención a las tensiones sociales". Su debut en el largometraje llegó con La sagrada familia (2006), a la que le siguieron Navidad (2009) y El año del tigre (2011).

Su reconocimiento internacional se consolidó con Gloria, cuya protagonista, Paulina García, obtuvo el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 2013.

Sin embargo, su consagración mundial llegó en 2018, cuando ganó el Oscar por Una mujer fantástica, protagonizada por Daniela Vega. La película también cosechó otros importantes reconocimientos, entre ellos el Oso de Plata de la Berlinale en 2017, el premio Goya en España y cinco galardones Platino del cine iberoamericano.