Resultados de las quinielas de hoy 8 de octubre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Jueves, 8 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 3464
1° 3464, 2° 6912, 3° 8466, 4° 1658, 5° 2063, 6° 2616, 7° 3157, 8° 3369, 9° 4192, 10° 4859, 11° 7787, 12° 1602, 13° 6437, 14° 6790, 15° 7039, 16° 7742, 17° 7323, 18° 8281, 19° 7631, 20° 4778
El Primero
Cabeza: 2595
1° 2595, 2° 2802, 3° 1207, 4° 2420, 5° 2467, 6° 4028, 7° 3355, 8° 2220, 9° 4153, 10° 4853, 11° 4200, 12° 5816, 13° 6266, 14° 0259, 15° 7062, 16° 7920, 17° 8029, 18° 3018, 19° 6217, 20° 9502
La Matutina
Cabeza: 9647
1° 9647, 2° 0952, 3° 1352, 4° 3898, 5° 2087, 6° 4873, 7° 6837, 8° 3686, 9° 8694, 10° 4565, 11° 5178, 12° 0974, 13° 9305, 14° 9394, 15° 4654, 16° 3826, 17° 0999, 18° 8600, 19° 9151, 20° 9499
La Vespertina
Cabeza: 0252
1° 0252, 2° 3913, 3° 9329, 4° 5520, 5° 8984, 6° 8108, 7° 3282, 8° 3577, 9° 3242, 10° 4890, 11° 5190, 12° 5690, 13° 6398, 14° 6581, 15° 7356, 16° 7877, 17° 8032, 18° 8765, 19° 9347, 20° 8768
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 8939
1° 8939, 2° 6370, 3° 5532, 4° 0380, 5° 8689, 6° 2030, 7° 1418, 8° 4174, 9° 2880, 10° 8845, 11° 8886, 12° 2876, 13° 8863, 14° 7610, 15° 5928, 16° 4685, 17° 3118, 18° 2681, 19° 5531, 20° 5882
El Primero
Cabeza: 1914
1° 1914, 2° 5119, 3° 7973, 4° 3253, 5° 1079, 6° 7119, 7° 1641, 8° 6976, 9° 2597, 10° 4544, 11° 8217, 12° 6959, 13° 2500, 14° 4223, 15° 9408, 16° 1943, 17° 4884, 18° 7917, 19° 7177, 20° 9212
La Matutina
Cabeza: 6934
1° 6934, 2° 2609, 3° 5259, 4° 1644, 5° 1623, 6° 2003, 7° 4401, 8° 9736, 9° 1263, 10° 9858, 11° 9605, 12° 6106, 13° 4795, 14° 6755, 15° 4096, 16° 6685, 17° 9461, 18° 4581, 19° 5493, 20° 4684
La Vespertina
Cabeza: 3738
1° 3738, 2° 1171, 3° 4382, 4° 9563, 5° 1186, 6° 7176, 7° 1233, 8° 4618, 9° 0344, 10° 5319, 11° 6646, 12° 9438, 13° 2684, 14° 3724, 15° 8196, 16° 7095, 17° 1083, 18° 0515, 19° 1342, 20° 2015
La Nocturna
Cabeza: 3511
1° 3511, 2° 5920, 3° 3734, 4° 8235, 5° 9306, 6° 5361, 7° 6597, 8° 9534, 9° 3297, 10° 5695, 11° 9609, 12° 5437, 13° 4423, 14° 6619, 15° 8904, 16° 1607, 17° 4776, 18° 2916, 19° 3019, 20° 6516
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 7218
1° 7218, 2° 2200, 3° 3107, 4° 4988, 5° 3463, 6° 2820, 7° 3623, 8° 9207, 9° 1817, 10° 3140, 11° 3408, 12° 0127, 13° 1091, 14° 4352, 15° 6866, 16° 3310, 17° 7974, 18° 1403, 19° 1473, 20° 1721
El Primero
Cabeza: 4599
1° 4599, 2° 7414, 3° 1743, 4° 3337, 5° 1500, 6° 2759, 7° 2903, 8° 2921, 9° 5104, 10° 9925, 11° 1440, 12° 3835, 13° 9902, 14° 6757, 15° 2203, 16° 7947, 17° 6354, 18° 7048, 19° 0632, 20° 7675
La Matutina
Cabeza: 9179
1° 9179, 2° 4492, 3° 3389, 4° 6210, 5° 5508, 6° 6232, 7° 1042, 8° 3281, 9° 0419, 10° 9120, 11° 9625, 12° 4597, 13° 0283, 14° 4938, 15° 6629, 16° 1916, 17° 3402, 18° 5398, 19° 8612, 20° 1033
La Vespertina
Cabeza: 2710
1° 2710, 2° 0405, 3° 6022, 4° 5581, 5° 2389, 6° 3812, 7° 9304, 8° 8652, 9° 1683, 10° 6436, 11° 1134, 12° 0974, 13° 7295, 14° 8910, 15° 3190, 16° 9100, 17° 5269, 18° 0947, 19° 4048, 20° 7931
La Nocturna
Cabeza: 4534
1° 4534, 2° 1607, 3° 1051, 4° 8488, 5° 5889, 6° 0847, 7° 4758, 8° 0992, 9° 0041, 10° 3408, 11° 0360, 12° 7331, 13° 8365, 14° 6609, 15° 9218, 16° 1268, 17° 9509, 18° 9819, 19° 3463, 20° 5126
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 4103
1° 4103, 2° 5959, 3° 2557, 4° 2854, 5° 6614, 6° 7387, 7° 4549, 8° 7630, 9° 0199, 10° 2178, 11° 3361, 12° 5475, 13° 4631, 14° 2738, 15° 4542, 16° 8251, 17° 4969, 18° 6551, 19° 6459, 20° 6166
El Primero
Cabeza: 1006
1° 1006, 2° 3261, 3° 8675, 4° 6510, 5° 4263, 6° 9469, 7° 2205, 8° 9600, 9° 7011, 10° 6215, 11° 1050, 12° 0159, 13° 5310, 14° 5667, 15° 2348, 16° 9878, 17° 4051, 18° 4853, 19° 6118, 20° 7274
La Matutina
Cabeza: 9643
1° 9643, 2° 9941, 3° 6766, 4° 1317, 5° 3694, 6° 5875, 7° 2671, 8° 1138, 9° 0781, 10° 8527, 11° 9194, 12° 3480, 13° 0522, 14° 5823, 15° 8460, 16° 6369, 17° 9651, 18° 0063, 19° 3542, 20° 8461
La Vespertina
Cabeza: 9532
1° 9532, 2° 6576, 3° 2951, 4° 9482, 5° 7021, 6° 1724, 7° 6676, 8° 5536, 9° 1948, 10° 6484, 11° 7031, 12° 7263, 13° 9442, 14° 9660, 15° 0191, 16° 2044, 17° 3082, 18° 0065, 19° 3720, 20° 3869
La Nocturna
Cabeza: 6859
1° 6859, 2° 4508, 3° 9924, 4° 5961, 5° 9661, 6° 5228, 7° 5372, 8° 6424, 9° 7941, 10° 4922, 11° 4769, 12° 8400, 13° 3391, 14° 6336, 15° 6452, 16° 0743, 17° 0383, 18° 2130, 19° 4231, 20° 9164
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 2504
1° 2504, 2° 5873, 3° 9516, 4° 5060, 5° 5576, 6° 8717, 7° 4933, 8° 7326, 9° 7320, 10° 2852, 11° 9113, 12° 7238, 13° 3953, 14° 0322, 15° 2933, 16° 0741, 17° 1028, 18° 5118, 19° 7784, 20° 5189
El Primero
Cabeza: 3765
1° 3765, 2° 6786, 3° 6730, 4° 5438, 5° 3588, 6° 4726, 7° 2541, 8° 5197, 9° 4424, 10° 1384, 11° 7095, 12° 0632, 13° 7693, 14° 0288, 15° 7104, 16° 7978, 17° 9346, 18° 2550, 19° 9884, 20° 0927
La Matutina
Cabeza: 9800
1° 9800, 2° 7947, 3° 5394, 4° 9142, 5° 0383, 6° 3129, 7° 0884, 8° 7698, 9° 7718, 10° 9450, 11° 2638, 12° 9136, 13° 4008, 14° 3750, 15° 9287, 16° 7894, 17° 8101, 18° 0012, 19° 7552, 20° 1425
La Vespertina
Cabeza: 7409
1° 7409, 2° 0201, 3° 9790, 4° 2848, 5° 8524, 6° 2027, 7° 4829, 8° 9572, 9° 9719, 10° 1121, 11° 5744, 12° 2574, 13° 6143, 14° 2737, 15° 3019, 16° 8305, 17° 2660, 18° 9655, 19° 6658, 20° 3180
La Nocturna
Cabeza: 4553
1° 4553, 2° 8305, 3° 2475, 4° 4099, 5° 4214, 6° 8340, 7° 9251, 8° 5116, 9° 5796, 10° 6767, 11° 2679, 12° 7399, 13° 1896, 14° 0417, 15° 3456, 16° 2726, 17° 5947, 18° 7657, 19° 2523, 20° 2011
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