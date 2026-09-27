Resultados de las quinielas de hoy

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Sábado, 26 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0071
1° 0071, 2° 0443, 3° 0032, 4° 1693, 5° 2983, 6° 8608, 7° 3380, 8° 3564, 9° 5604, 10° 8934, 11° 5299, 12° 8626, 13° 6356, 14° 8923, 15° 7051, 16° 1412, 17° 8108, 18° 8573, 19° 0935, 20° 0462
El Primero
Cabeza: 0070
1° 0070, 2° 0750, 3° 1075, 4° 2559, 5° 2343, 6° 2695, 7° 6166, 8° 8476, 9° 4083, 10° 3195, 11° 2199, 12° 2569, 13° 2979, 14° 6827, 15° 1918, 16° 4407, 17° 8476, 18° 2376, 19° 9302, 20° 2479
La Matutina
Cabeza: 0426
1° 0426, 2° 4268, 3° 1018, 4° 1981, 5° 2036, 6° 7440, 7° 3123, 8° 3691, 9° 4262, 10° 6499, 11° 1113, 12° 5985, 13° 6215, 14° 6766, 15° 6676, 16° 7571, 17° 1483, 18° 8797, 19° 8538, 20° 6397
La Vespertina
Cabeza: 0220
1° 0220, 2° 6235, 3° 6588, 4° 0695, 5° 4294, 6° 2686, 7° 2607, 8° 3714, 9° 4210, 10° 4878, 11° 4594, 12° 3772, 13° 6083, 14° 6634, 15° 5988, 16° 5676, 17° 8442, 18° 2197, 19° 6793, 20° 4413
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 6480
1° 6480, 2° 1324, 3° 3548, 4° 0891, 5° 9866, 6° 8401, 7° 3882, 8° 8344, 9° 9021, 10° 1198, 11° 1363, 12° 9724, 13° 7507, 14° 3821, 15° 9808, 16° 1196, 17° 1023, 18° 0471, 19° 7632, 20° 9275
El Primero
Cabeza: 5758
1° 5758, 2° 1225, 3° 0769, 4° 1747, 5° 6744, 6° 3642, 7° 0499, 8° 6445, 9° 9174, 10° 6732, 11° 2588, 12° 9687, 13° 3905, 14° 8785, 15° 0345, 16° 6159, 17° 1960, 18° 6712, 19° 1181, 20° 1126
La Matutina
Cabeza: 7959
1° 7959, 2° 6670, 3° 5028, 4° 6514, 5° 6548, 6° 1779, 7° 5048, 8° 3267, 9° 4357, 10° 3951, 11° 1107, 12° 7822, 13° 4957, 14° 6295, 15° 2471, 16° 6223, 17° 0197, 18° 4164, 19° 9573, 20° 6279
La Vespertina
Cabeza: 4596
1° 4596, 2° 9898, 3° 6702, 4° 4382, 5° 7897, 6° 7922, 7° 5504, 8° 4179, 9° 3030, 10° 8017, 11° 1179, 12° 5197, 13° 6494, 14° 0526, 15° 9069, 16° 4615, 17° 7051, 18° 6329, 19° 0539, 20° 7952
La Nocturna
Cabeza: 2651
1° 2651, 2° 0626, 3° 5290, 4° 2120, 5° 8598, 6° 3305, 7° 7649, 8° 9399, 9° 2325, 10° 6262, 11° 4679, 12° 2892, 13° 0699, 14° 7318, 15° 0516, 16° 0044, 17° 3202, 18° 2841, 19° 9967, 20° 5681
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 1389
1° 1389, 2° 4357, 3° 1081, 4° 9086, 5° 8323, 6° 9537, 7° 9417, 8° 0293, 9° 6771, 10° 4906, 11° 2672, 12° 0559, 13° 4872, 14° 7344, 15° 2031, 16° 0661, 17° 9556, 18° 4811, 19° 5695, 20° 5395
El Primero
Cabeza: 3973
1° 3973, 2° 5729, 3° 2018, 4° 8971, 5° 3420, 6° 6923, 7° 8871, 8° 1279, 9° 6213, 10° 6482, 11° 4895, 12° 9574, 13° 4596, 14° 9587, 15° 0718, 16° 6578, 17° 6380, 18° 0750, 19° 2782, 20° 5222
La Matutina
Cabeza: 1701
1° 1701, 2° 1223, 3° 2468, 4° 9292, 5° 7086, 6° 1151, 7° 5389, 8° 5028, 9° 2611, 10° 9690, 11° 3809, 12° 7670, 13° 0957, 14° 6209, 15° 9050, 16° 9693, 17° 0491, 18° 9474, 19° 7905, 20° 5413
La Vespertina
Cabeza: 9979
1° 9979, 2° 4119, 3° 0010, 4° 4486, 5° 8063, 6° 9541, 7° 9725, 8° 3235, 9° 0625, 10° 5140, 11° 4793, 12° 9073, 13° 4374, 14° 7385, 15° 8588, 16° 1380, 17° 9605, 18° 0522, 19° 2542, 20° 8161
La Nocturna
Cabeza: 4283
1° 4283, 2° 7468, 3° 1411, 4° 2953, 5° 5373, 6° 7304, 7° 1262, 8° 8315, 9° 9502, 10° 7739, 11° 0812, 12° 4480, 13° 9787, 14° 1590, 15° 7964, 16° 2277, 17° 5548, 18° 0718, 19° 8656, 20° 2576
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 4960
1° 4960, 2° 7249, 3° 2690, 4° 5986, 5° 3100, 6° 9962, 7° 4355, 8° 6153, 9° 4715, 10° 5276, 11° 0443, 12° 8057, 13° 2330, 14° 2583, 15° 6197, 16° 2429, 17° 9141, 18° 5075, 19° 2417, 20° 4922
El Primero
Cabeza: 8526
1° 8526, 2° 0453, 3° 4644, 4° 2043, 5° 2429, 6° 2674, 7° 1463, 8° 9932, 9° 4272, 10° 2016, 11° 6074, 12° 7264, 13° 4464, 14° 0728, 15° 5804, 16° 9063, 17° 6818, 18° 5037, 19° 4617, 20° 7053
La Matutina
Cabeza: 0137
1° 0137, 2° 3499, 3° 0417, 4° 2588, 5° 5683, 6° 7304, 7° 1533, 8° 7859, 9° 2611, 10° 3672, 11° 9063, 12° 5884, 13° 1414, 14° 6129, 15° 1064, 16° 9092, 17° 5473, 18° 8584, 19° 5468, 20° 9177
La Vespertina
Cabeza: 3757
1° 3757, 2° 9737, 3° 4948, 4° 8650, 5° 5712, 6° 4390, 7° 9058, 8° 9059, 9° 0955, 10° 3141, 11° 5283, 12° 4046, 13° 7101, 14° 8877, 15° 9087, 16° 5939, 17° 2682, 18° 9856, 19° 2453, 20° 3445
La Nocturna
Cabeza: 4768
1° 4768, 2° 5473, 3° 9023, 4° 4397, 5° 7869, 6° 4404, 7° 6231, 8° 9129, 9° 0736, 10° 5455, 11° 6136, 12° 2464, 13° 0520, 14° 2920, 15° 1096, 16° 1074, 17° 0337, 18° 5565, 19° 2079, 20° 8720
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 3326
1° 3326, 2° 0230, 3° 2646, 4° 7752, 5° 9317, 6° 2799, 7° 4077, 8° 1148, 9° 5443, 10° 6134, 11° 1900, 12° 1676, 13° 8662, 14° 8335, 15° 0573, 16° 1711, 17° 4973, 18° 2474, 19° 4632, 20° 0924
El Primero
Cabeza: 6147
1° 6147, 2° 8362, 3° 5380, 4° 4512, 5° 1366, 6° 9006, 7° 2928, 8° 0526, 9° 6857, 10° 3892, 11° 2532, 12° 2352, 13° 8995, 14° 7165, 15° 7252, 16° 1002, 17° 3056, 18° 5187, 19° 2636, 20° 8930
La Matutina
Cabeza: 3466
1° 3466, 2° 9542, 3° 9765, 4° 5508, 5° 9385, 6° 9724, 7° 6258, 8° 1750, 9° 3246, 10° 7634, 11° 8007, 12° 2587, 13° 7081, 14° 6408, 15° 7946, 16° 3801, 17° 3324, 18° 2592, 19° 9184, 20° 8785
La Vespertina
Cabeza: 1003
1° 1003, 2° 8956, 3° 1880, 4° 1511, 5° 8338, 6° 9916, 7° 5362, 8° 3922, 9° 1316, 10° 3999, 11° 3714, 12° 9407, 13° 3715, 14° 3677, 15° 5015, 16° 3088, 17° 8605, 18° 0055, 19° 9599, 20° 2993
La Nocturna
Cabeza: 7065
1° 7065, 2° 7965, 3° 2218, 4° 0545, 5° 0862, 6° 3464, 7° 8009, 8° 0577, 9° 0430, 10° 1967, 11° 8101, 12° 1722, 13° 3788, 14° 5373, 15° 1136, 16° 9277, 17° 8496, 18° 4113, 19° 2031, 20° 4159
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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