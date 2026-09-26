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Resultados de las quinielas de hoy viernes 25 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy viernes 25 de septiembre de 2026

Resultados de las quinielas de hoy viernes 25 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Viernes, 25 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 7363
1° 7363, 2° 2590, 3° 3568, 4° 1891, 5° 2219, 6° 2998, 7° 3450, 8° 3708, 9° 8234, 10° 6021, 11° 8317, 12° 4688, 13° 6454, 14° 6899, 15° 1798, 16° 1445, 17° 2831, 18° 5267, 19° 9304, 20° 4162

El Primero

Cabeza: 1407
1° 1407, 2° 0564, 3° 1147, 4° 1897, 5° 1461, 6° 2944, 7° 3302, 8° 5357, 9° 2527, 10° 4616, 11° 5490, 12° 5727, 13° 6320, 14° 9058, 15° 7171, 16° 7667, 17° 3230, 18° 1052, 19° 9458, 20° 9559

La Matutina

Cabeza: 0352
1° 0352, 2° 0948, 3° 4484, 4° 1930, 5° 3424, 6° 4091, 7° 0164, 8° 3635, 9° 4494, 10° 4675, 11° 5196, 12° 8380, 13° 4769, 14° 0420, 15° 0161, 16° 5494, 17° 8219, 18° 9308, 19° 9254, 20° 9692

La Vespertina

Cabeza: 4853
1° 4853, 2° 0888, 3° 1148, 4° 1558, 5° 4452, 6° 6400, 7° 3066, 8° 8720, 9° 7765, 10° 4713, 11° 5343, 12° 5835, 13° 3857, 14° 6830, 15° 7128, 16° 0944, 17° 8047, 18° 0583, 19° 7424, 20° 1859

La Nocturna

Cabeza: 0448
1° 0448, 2° 0934, 3° 1260, 4° 9178, 5° 2193, 6° 2809, 7° 3012, 8° 3550, 9° 9118, 10° 4916, 11° 2875, 12° 5674, 13° 5557, 14° 3273, 15° 5753, 16° 7600, 17° 7998, 18° 5344, 19° 9478, 20° 0469

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 5024
1° 5024, 2° 5248, 3° 3075, 4° 9408, 5° 4700, 6° 9772, 7° 9190, 8° 3352, 9° 3855, 10° 3419, 11° 5206, 12° 5309, 13° 3138, 14° 4129, 15° 3928, 16° 3430, 17° 6580, 18° 3429, 19° 3501, 20° 7351

El Primero

Cabeza: 9372
1° 9372, 2° 9210, 3° 3882, 4° 5791, 5° 3894, 6° 1368, 7° 0578, 8° 9154, 9° 2097, 10° 5592, 11° 4584, 12° 1368, 13° 0765, 14° 2344, 15° 9910, 16° 2077, 17° 3280, 18° 4038, 19° 8602, 20° 4092

La Matutina

Cabeza: 7764
1° 7764, 2° 9112, 3° 0660, 4° 7262, 5° 2849, 6° 5061, 7° 2634, 8° 7324, 9° 3701, 10° 0086, 11° 0371, 12° 9190, 13° 3915, 14° 7155, 15° 9103, 16° 9118, 17° 3150, 18° 8132, 19° 9045, 20° 2813

La Vespertina

Cabeza: 4135
1° 4135, 2° 7704, 3° 5774, 4° 5919, 5° 1051, 6° 5600, 7° 9745, 8° 6859, 9° 3110, 10° 4821, 11° 0818, 12° 3941, 13° 1342, 14° 9659, 15° 5340, 16° 0835, 17° 7788, 18° 9763, 19° 3263, 20° 9792

La Nocturna

Cabeza: 7487
1° 7487, 2° 4519, 3° 0837, 4° 2337, 5° 7015, 6° 1407, 7° 5491, 8° 0405, 9° 6838, 10° 4933, 11° 0010, 12° 8277, 13° 3636, 14° 6922, 15° 1601, 16° 3978, 17° 5987, 18° 0835, 19° 7500, 20° 7602

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 3249
1° 3249, 2° 2791, 3° 1862, 4° 8490, 5° 6880, 6° 4248, 7° 5984, 8° 6232, 9° 8445, 10° 1129, 11° 4354, 12° 5741, 13° 9797, 14° 8444, 15° 8703, 16° 6632, 17° 2616, 18° 3957, 19° 4746, 20° 3191

El Primero

Cabeza: 1754
1° 1754, 2° 5808, 3° 9120, 4° 4058, 5° 7764, 6° 2622, 7° 4759, 8° 0124, 9° 9915, 10° 4933, 11° 4303, 12° 7974, 13° 8581, 14° 9924, 15° 0411, 16° 7582, 17° 9110, 18° 9241, 19° 6202, 20° 5105

La Matutina

Cabeza: 6933
1° 6933, 2° 8220, 3° 8468, 4° 5968, 5° 9069, 6° 0160, 7° 6390, 8° 2838, 9° 4638, 10° 0100, 11° 0013, 12° 8586, 13° 2398, 14° 4820, 15° 6300, 16° 4549, 17° 1727, 18° 7127, 19° 1123, 20° 4371

La Vespertina

Cabeza: 1256
1° 1256, 2° 4085, 3° 7554, 4° 8271, 5° 1092, 6° 3456, 7° 7397, 8° 3251, 9° 6560, 10° 1868, 11° 7759, 12° 6405, 13° 2010, 14° 6636, 15° 3893, 16° 5395, 17° 7134, 18° 5085, 19° 0471, 20° 7827

La Nocturna

Cabeza: 5791
1° 5791, 2° 3982, 3° 4225, 4° 9001, 5° 0746, 6° 6345, 7° 6351, 8° 6645, 9° 1928, 10° 2557, 11° 5402, 12° 7655, 13° 6354, 14° 9397, 15° 2173, 16° 3865, 17° 1415, 18° 2730, 19° 4394, 20° 4823

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 0259
1° 0259, 2° 4471, 3° 5202, 4° 2137, 5° 3696, 6° 2006, 7° 2651, 8° 1157, 9° 6480, 10° 9869, 11° 7725, 12° 7919, 13° 2383, 14° 4970, 15° 5595, 16° 7489, 17° 8236, 18° 1748, 19° 2797, 20° 0276

El Primero

Cabeza: 0894
1° 0894, 2° 3377, 3° 0030, 4° 7161, 5° 6893, 6° 4443, 7° 7830, 8° 1907, 9° 5264, 10° 0884, 11° 9784, 12° 0096, 13° 7002, 14° 7340, 15° 5917, 16° 2729, 17° 9959, 18° 9569, 19° 4233, 20° 8201

La Matutina

Cabeza: 5643
1° 5643, 2° 0664, 3° 5639, 4° 2739, 5° 3426, 6° 3687, 7° 0447, 8° 2858, 9° 3442, 10° 1662, 11° 9449, 12° 6607, 13° 9733, 14° 9770, 15° 3705, 16° 0395, 17° 0660, 18° 8943, 19° 9801, 20° 6093

La Vespertina

Cabeza: 4299
1° 4299, 2° 8024, 3° 0208, 4° 9747, 5° 1077, 6° 3958, 7° 3079, 8° 6276, 9° 3313, 10° 1311, 11° 0364, 12° 6592, 13° 3454, 14° 9643, 15° 9126, 16° 4707, 17° 3025, 18° 1707, 19° 5760, 20° 9103

La Nocturna

Cabeza: 3593
1° 3593, 2° 8593, 3° 2554, 4° 0682, 5° 0944, 6° 0517, 7° 6789, 8° 6796, 9° 7635, 10° 1118, 11° 7222, 12° 7923, 13° 9793, 14° 2469, 15° 0370, 16° 6075, 17° 1749, 18° 5520, 19° 9374, 20° 9952

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 8953
1° 8953, 2° 1692, 3° 3001, 4° 9861, 5° 5788, 6° 1275, 7° 5769, 8° 5331, 9° 3116, 10° 3014, 11° 2129, 12° 1993, 13° 3697, 14° 1823, 15° 0734, 16° 1875, 17° 7059, 18° 5685, 19° 7625, 20° 7947

El Primero

Cabeza: 5365
1° 5365, 2° 7991, 3° 3684, 4° 6435, 5° 0366, 6° 6644, 7° 9756, 8° 0867, 9° 9180, 10° 2382, 11° 8298, 12° 0877, 13° 8087, 14° 1066, 15° 4093, 16° 9143, 17° 4025, 18° 5452, 19° 6117, 20° 3065

La Matutina

Cabeza: 9237
1° 9237, 2° 1162, 3° 1634, 4° 1548, 5° 3048, 6° 4778, 7° 8123, 8° 3471, 9° 9281, 10° 4671, 11° 0073, 12° 9366, 13° 6303, 14° 0116, 15° 6638, 16° 1697, 17° 3670, 18° 0999, 19° 0738, 20° 3527

La Vespertina

Cabeza: 6708
1° 6708, 2° 6563, 3° 6066, 4° 0565, 5° 8666, 6° 7160, 7° 5143, 8° 2355, 9° 9221, 10° 1149, 11° 4125, 12° 9451, 13° 8227, 14° 3705, 15° 6185, 16° 3490, 17° 5858, 18° 8416, 19° 9919, 20° 6810

La Nocturna

Cabeza: 0429
1° 0429, 2° 9161, 3° 2587, 4° 4557, 5° 4890, 6° 0029, 7° 4171, 8° 0224, 9° 7879, 10° 4155, 11° 9586, 12° 9287, 13° 6833, 14° 5175, 15° 5147, 16° 4635, 17° 7029, 18° 4468, 19° 8657, 20° 2509

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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