Encontraron muerto a un andinista a 4 mil metros de altura que estaba desaparecido hace cinco días

Era buscado desde el domingo. Fue hallado este viernes por rescatistas en inmediaciones de una quebrada de alta montaña.

El cuerpo de un andinista que estaba desaparecido desde el domingo 20 de septiembre fue encontrado este viernes en la zona de Vallecitos, en Mendoza. Se trata de Esteban Sotelo, de 48 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, quien fue localizado por personal de la Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña en inmediaciones de la Quebrada La Angostura.

Sotelo había avisado que tenía previsto realizar una travesía por la zona de Alta Montaña. Dos días después, un guía de uno de los refugios confirmó que había visto la camioneta del andinista estacionada en el sector de ingreso, aunque desde entonces no volvieron a tener noticias sobre su paradero.

La búsqueda se concentró en las inmediaciones del cerro Franke, en jurisdicción de Luján de Cuyo. Las tareas estuvieron a cargo de la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza , con la participación de efectivos de la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking (EPGAMT) y Gendarmería Nacional.

Quién era el andinista encontrado sin vida en Mendoza

Esteban Sotelo tenía 48 años, era oriundo de Buenos Aires y estudiaba en la EPGAMT. Según trascendió, cursaba el segundo año de la carrera y le restaba un semestre para completar su formación como guía de Alta Montaña y Trekking.

Además, había estudiado Derecho en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y desarrollaba un emprendimiento gastronómico vinculado a la elaboración de carnes ahumadas, de acuerdo con información difundida por medios locales.

El andinista había planificado una travesía que contemplaba el ingreso por la Quebrada de La Angostura, el paso hacia la canaleta conocida como “Alma de Diamante” y el ascenso al cerro Franke, de aproximadamente 4.850 metros de altura. Posteriormente, tenía previsto iniciar el descenso.

Cómo fue la búsqueda en la Alta Montaña

El operativo de búsqueda comenzó luego de que un profesor de la EPGAMT comunicara a la Policía que no había novedades sobre Sotelo y que su vehículo continuaba estacionado en el punto desde donde había iniciado la travesía.

Ante la posibilidad de que el andinista hubiera tomado distintos recorridos, la Patrulla de Rescate dispuso dos grupos para ampliar el rastrillaje. Uno avanzó desde el lugar donde había quedado estacionada la camioneta hacia “Alma de Diamante”, mientras que el segundo recorrió la ruta normal de ascenso al cerro Franke.

La Patrulla de Rescate lleva adelante un amplio despliegue con dos equipos de rescate.

Las tareas estuvieron condicionadas por las características del terreno y el clima. Los rescatistas debieron trabajar con fuertes ráfagas de viento, bajas temperaturas, nevadas y escasa visibilidad. Estas condiciones también dificultaron el despliegue de recursos aéreos durante el operativo.

Este viernes, los rastrillajes permitieron localizar a Sotelo alrededor de las 15.30, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, en inmediaciones de la Quebrada La Angostura, en el sector conocido como Vallecitos.

Cuándo retirarán los restos del andinista

Luego del hallazgo, las autoridades resolvieron postergar el retiro de los restos debido a las malas condiciones meteorológicas que se registraron durante la jornada.

El operativo de recuperación fue programado para la mañana del sábado 26 de septiembre, entre las 6 y las 7, con la participación de un equipo aéreo, siempre que las condiciones permitan realizar el procedimiento con seguridad.

La causa quedó bajo intervención de la Oficina Fiscal N° 11 de Luján de Cuyo, que coordina las actuaciones judiciales y las tareas vinculadas con el retiro de los restos del andinista.