Rodolfo Aguiar adivirtió a Javier Milei: "Si cumple con esa decisión se lo va a llevar puesto"

El presidente Javier Milei cerró el Foro Económico Internacional de las Américas y su discurso generó la reacción inmediata de un sector del sindicalismo argentino. “ Echamos 50 mil empleados públicos . No sólo eso, sino que se dieron de baja contratos. Y fíjense que se están cayendo más contratos. Y van a caer 70 mil contratos más ", manifestó Javier Milei, quien además se refirió a la baja de la inflación y el tipo de cambio.

La respuesta de ATE a los dichos de Milei fue el anuncio de un nuevo paro y movilización en todo el país. " No va a poder despedir 70.000 estatales como a usted le gustaría . Hoy se multiplicaron las protestas en todo el país y la conflictividad en el Estado va a seguir en aumento. La Argentina vive una etapa de transición. Los trabajadores estamos obligados a repensar algunas de las consignas que abrazamos en la década del '90 frente a un proceso político similar", expresó Aguiar en un comunicado.

Algunos minutos después y en una frenética comunicación para seguir repudiando el anuncio de Milei, Rodolfo Aguiar recargó su artillería discursiva y redobló la apuesta, advirtiéndole al presidente en la red social X que su decisión se lo va a llevar puesto. "¿En serio piensa en despedir a la mitad de los empleados públicos?, se preguntó el gremialista rionegrino al mismo tiempo que encontró una respuesta planteando que "está hablando de un imposible".

PARO Y MOVILIZACIÓN DE ATE EN TODO EL PAÍS



El líder de ATE agregó en su posteo a dirigido a Milei que "usted es amante del lenguaje contratafactico. Bajo ningún punto de vista va a poder echar 70.000 estatales. Si dispone esa cesantías masivas, cumplimos en informarle que esa decisión se lo va a llevar puesto a Usted. Además si avanza con ese delirio el Estado no podría seguir funcionando en ninguna de sus áreas. Solo hace falta aplicar el sentido común. Sabemos que es violento, no tiene empatía y le cuesta ponerse en lugar de los demás. Pero por favor deje mentir y generar angustia. No acelere tanto que va a chocar".

La motosierra de Milei no para

Fiel a su política de ajuste y reducción del gasto público "motosierra", Javier Milei prevé no renovar al menos 15 mil contratos de trabajadores estatales que fueron ampliados en diciembre por tres meses y vencen a fines de marzo. El Ejecutivo recibió las bajas de cada ministerio y organismos descentralizados, pero todavía no quiere confirmar un número firme porque “hay decisiones sobre los contratos en movimiento y podría variar según la disposición de cada titular”.

Ya se dieron de baja 7000 contratos previo a enero y en distintas áreas -como AYSA, Télam, INCAA y ANSES- se avanzó con recortes de planta permanente.