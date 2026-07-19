Ronaldo Nazário dio su veredicto para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España: "Ganará fácil"

El futbolista brasileño dio su veredicto para el duelo entre la Albiceleste y el conjunto español en el MetLife Stadium.

El exfutbolista, campeón del mundo con Brasil, vaticinó que selección se consagradá campeona del Mundial 2026.

La espera llegó a su fin y este domingo 19 de julio, a las 16, la Selección Argentina y España jugarán la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey , un duelo que definirá al nuevo campeón del mundo y que reunirá a dos de los equipos mejores equipos del torneo.

En la previa del partido, una de las voces más autorizadas del fútbol mundial dejó un pronóstico que no pasó desapercibido. Ronaldo Nazário , bicampeón del mundo con Brasil y una de las máximas leyendas de la historia del deporte, eligió a su favorito y fue categórico.

Durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok, O Fenómeno aseguró que el seleccionado español levantará la Copa del Mundo.

“España ganará fácil la final”, sentenció el exdelantero brasileño.

"YO CREO QUE ESPAÑA GANA FÁCIL"



El Fenómeno Ronaldo dio su postura de cara a la final... ¡Y FUE TAJANTE!



TikTok/Ronaldo pic.twitter.com/0foy4SAKxx — SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2026

Ronaldo también explicó que su elección no responde a lo ocurrido en las semifinales, sino a una convicción que mantiene desde hace tiempo.

“Para mí los favoritos siempre fueron España y Francia. Recuerdo que antes del partido de la semifinal dije que el campeón saldría de ahí”, afirmó.

La predicción del astrólogo que acertó los horarios de los goles de Argentina

Otro que dio su pronóstico para la final del Mundial 2026 es Juan Cruz Sirius, conocido por su enfoque de "astrología con rigurosidad".

Se trata del astrólogo que reveló los horarios de posibles goles en el partido de Argentina-Inglaterra, pero además ya había anticipado la clasificación de la Selección Argentina a semifinales.

En la previa del picante duelo de Argentina y España, varios astrólogos y tarotistas comenzaron a dar sus predicciones sobre qué pasará con la final del Mundial 2026.

Juan Cruz Sirius dio la hora exacta en que podrían darse jugadas claves o de goles, y este viernes - a dos días del partido más importante del Mundial - dio a conocer sus predicciones de lo que podría suceder entre el seleccionado argentino y español.

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En la publicación que dio a conocer a través de sus redes sociales, Sirius se refirió acerca de lo que dice la Luna del partido.

"Realicé una investigación astrológica de en qué signo estaba la Luna en todos los partidos que Argentina jugó en los mundiales desde 1930 a la fecha, para ver si se notaba una tendencia", comenzó diciendo.

Y precisó que la Luna el domingo estará en Libra. "Argentina jugó 11 partidos: ganó 6 y perdió 5. A diferencia de la Luna en Leo que era muy favorable para Argentina, esta muestra mucha paridad. Incluso, 2 de esos 6 que ganó Argentina fueron en penales. Pero más allá de esta paridad, hay un dato esperanzador en esto: la final de Qatar 2022 se jugó con Luna en Libra", agregó.

Asimismo, señaló que "Como se desprende del análisis, las cosas están parejas y se definirá por detalles astrológicos. Probablemente se refleje en la cancha en un partido con esa paridad y que se defina por muy poco".

Y finalmente fue contundente al hablar sobre la posibilidad de que Argentina gane el partido y sume así su cuarta copa mundial. "De las cartas que tengo de España (2 de 4) comparándolas con las del Seleccionado Nacional, como dije más arriba observo una leve ventaja astrológica para Argentina que debería alcanzarle para llevarse la cuarta estrella. Espero que así sea, confiemos que así será", concluyó.