Se esperan tormentas con viento, granizo y actividad eléctrica: la alerta del SMN

Se emitió una alerta amarilla para este martes y se advirtió que podrían caer hasta 50 mm de lluvia. Qué zonas serán las afectadas.

El segundo día de la semana llega con más estabilidad climática en gran parte del país, aunque hay algunas provincias en las que se espera un fuerte fenómeno para las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este martes 20 de enero, y pidió extremar cuidados ante lluvias intensas, ráfagas y posible granizo.

Según precisó el organismo, rige una alerta de nivel amarillo por tormenta, donde e l área será afectada durante la noche por lluvias y tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes.

Y se aclaró que las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. Esta alerta afectará a algunas zonas de Jujuy y Salta para este martes 20 de enero de 2026.

mapa_alertas (1)

Las recomendaciones del SMN

Ante este contexto, el organismo brindó una serie de recomendaciones para tener en cuenta ante la presencia de las tormentas, lluvias y viento:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Clima: el pronóstico adelanta calor extremo para Neuquén y hay alerta

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por temperaturas extremas de nivel amarillo en Neuquén y la región, dada la expectativa de calor intenso, con efectos potenciales sobre la salud y la vida cotidiana. Ante este escenario se recomienda hidratarse adecuadamente, evitar exposición solar prolongada en horas centrales y extremar precauciones con la población vulnerable.

Capital y zona Confluencia

En Neuquén capital y la zona de la Confluencia, para este martes se esperan temperaturas muy altas, con máximas que rondarían los 37 °C o más bajo un cielo que permanecerá predominantemente soleado y con viento, especialmente por la tarde. Para el miércoles, el calor seguirá siendo intenso, rondando valores similares o superiores, acompañados por períodos de inestabilidad y mayor probabilidad de tormentas aisladas por la tarde o noche.

La combinación de temperaturas elevadas y viento, con ráfagas que en algunos momentos podrían intensificarse, mantendrá la sensación térmica elevada, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente para grupos de riesgo (niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias o cardiovasculares).

verano rio limay temporada

En la zona norte de la provincia, con Chos Malal como referencia, el calor también se hará sentir con máximas altas durante martes y miércoles, por efecto del mismo pulso cálido que afecta el resto del territorio. Más allá de las temperaturas elevadas, el aire inestable puede generar formación de tormentas locales hacia el final de la jornada del miércoles o durante la noche, según el análisis de la AIC para valles y mesetas.

Tras la etapa de calor intenso, las condiciones tenderán a aflojar hacia el jueves, con descenso de las temperaturas y cierta mejora de las condiciones generales.

En la zona centro, incluyendo localidades como Zapala, también se espera un ascenso significativo de las temperaturas este martes y miércoles, aunque por su altitud las máximas podrían ser algo más moderadas que en los valles, pero igualmente por encima de lo normal para la época. La presencia de vientos y la posible llegada de nubosidad y tormentas aisladas en el transcurso del miércoles también forman parte del escenario meteorológico previsto por AIC.