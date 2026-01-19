Clima: el pronóstico adelanta calor extremo para Neuquén y hay alerta

Neuquén se prepara para atravesar un nuevo episodio de calor extremo , que tendrá su punto más crítico entre el martes y el miércoles. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), las altas temperaturas afectarán a toda la provincia, con especial impacto en los valles y la capital neuquina, donde las máximas podrían rozar los 40 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por temperaturas extremas de nivel amarillo en Neuquén y la región , dada la expectativa de calor intenso , con efectos potenciales sobre la salud y la vida cotidiana. Ante este escenario se recomienda hidratarse adecuadamente, evitar exposición solar prolongada en horas centrales y extremar precauciones con la población vulnerable .

En Neuquén capital y la zona de la Confluencia , para este martes se esperan temperaturas muy altas , con máximas que rondarían los 37 °C o más bajo un cielo que permanecerá predominantemente soleado y con viento , especialmente por la tarde. Para el miércoles , el calor seguirá siendo intenso, rondando valores similares o superiores, acompañados por períodos de inestabilidad y mayor probabilidad de tormentas aisladas por la tarde o noche.

La combinación de temperaturas elevadas y viento, con ráfagas que en algunos momentos podrían intensificarse, mantendrá la sensación térmica elevada, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente para grupos de riesgo (niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias o cardiovasculares).

Norte neuquino

En la zona norte de la provincia, con Chos Malal como referencia, el calor también se hará sentir con máximas altas durante martes y miércoles, por efecto del mismo pulso cálido que afecta el resto del territorio. Más allá de las temperaturas elevadas, el aire inestable puede generar formación de tormentas locales hacia el final de la jornada del miércoles o durante la noche, según el análisis de la AIC para valles y mesetas.

Tras la etapa de calor intenso, las condiciones tenderán a aflojar hacia el jueves, con descenso de las temperaturas y cierta mejora de las condiciones generales.

Centro de la provincia

En la zona centro, incluyendo localidades como Zapala, también se espera un ascenso significativo de las temperaturas este martes y miércoles, aunque por su altitud las máximas podrían ser algo más moderadas que en los valles, pero igualmente por encima de lo normal para la época. La presencia de vientos y la posible llegada de nubosidad y tormentas aisladas en el transcurso del miércoles también forman parte del escenario meteorológico previsto por AIC.

Resto de la provincia y tendencias posteriores

Según el pronóstico extendido de la AIC, después del paso del pulso cálido, el ingreso de aire húmedo y la intensificación del flujo de aire del oeste favorece un escenario con periodos inestables y formación de tormentas sobre valles y mesetas, más marcadas hacia sectores orientales, con posibilidad de chaparrones y lluvias aisladas. Para jueves, la tendencia general será de descenso térmico y condiciones más tranquilas, aunque no se descarta que a partir del fin de semana ingrese nuevo aire cálido.