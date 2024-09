País La Mañana Alberto Fernández Se filtró un nuevo audio de Alberto Fernández a Fabiola Yañez: "O me das el teléfono o..."

En medio de la causa por violencia de género que enfrenta el ex presidente se conoció un nuevo audio.







Se volvió a filtrar un audio de Alberto Fernández durante una pelea con Fabiola Yañez.

Salió a la luz un nuevo audio de una discusión entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez a raiz de que el ex mandatario habría invitado a comer a una amiga de la ex primera dama. “Vos me humillás e invitás a almorzar a escondidas una persona que yo te presenté”, se escucha decir a Yañez.

“Y le decís ‘no, pero no le digas a Fabi porque es celosa’. Es la humillación más grande y ahora lo estás dando vuelta, manipulándome nuevamente, psicopateándome. Y no me querés dar el teléfono”, continúa.

Por su parte, se puede escuchar al ex mandatario defendiéndose de las acusaciones y negando sus dichos: “No quiero pelear con ese tema”, a lo que Yañez desafía: “Acá es muy fácil, vos me das el teléfono y yo leo, o me estás mintiendo”.