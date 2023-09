Se realizó la autopsia al cuerpo de Silvina Luna: los detalles que dio Burlando

El representante legal de la familia de Luna afirmó que le había sugerido al hermano de la modelo que no presenciara el estudio que se hizo en la Morgue Judicial, "le recomendamos que era algo muy fuerte para ver, y realmente es una imagen digna de olvidar. Él quería estar presente, se está poniendo a cuestas todos los temas que eran importantes para su hermana ", reflexionó.

Al respecto el conocido abogado contó que vio cómo hicieron el estudio. “Me parecieron súper profesionales todos”, opinó acerca de quienes estuvieron detrás del examen a los restos de la ex Gran Hermano. "No puede quedar un homicidio impune”, destacó Burlando, que decidió hacer personalmente la denuncia para darle mayor celeridad. "Silvina se fue sin tener la respuesta de la Justicia. La Justicia no se pone en el lugar de las víctimas. Le vamos a dar la oportunidad de que se reivindique”, señaló el letrado.

Embed Fernando Burlando, sobre la autopsia a Silvina Luna: "Se extrajo material duro y pesado".@intrusos #Intrusos pic.twitter.com/EWl0HQv2CT — América TV (@AmericaTV) September 4, 2023

Luego de la muerte de Silvina Luna en el Hospital Italiano, el titular de la Fiscalía N° 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, Sandro Abraldes, pidió a la Cámara Nacional de Casación que se preservara el cuerpo para realizar la correspondiente autopsia, lo que fue ordenado al día siguiente por el TOC N° 28, y por ello se vio postergado el entierro.

Luego de la autopsia, la Justicia investigará si la muerte de Silvina Luna está relacionada con la intervención quirúrgica estética que se hizo con Aníbal Lotocki en 2010.