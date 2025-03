Semana santa 2025: qué días caen este año y cuánto falta para disfrutar esas mini-vacaciones

A fines de diciembre de 2024, el Gobierno nacional oficializó el calendario de feriados y días no laborables correspondientes a 2025. Lo hizo a través del decreto 1027/2024 –que fija los días no laborables con fines turísticos– y la Ley 27.399 –que establece el cronograma de feriados y días no laborables-. En relación a la Semana Santa, estipuló el jueves 17 de abril como día no laborable y el viernes 18 de abril como feriado inamovible.

¿Qué representa cada uno de los días de la Semana Santa?

Cada uno de los días de Semana Santa representa, según el Nuevo Testamento, una jornada trascendental para el cristianismo:

Domingo de Ramos: representa la Entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén.

Lunes Santo: unción de Jesús en casa de Lázaro. Ese día Jesucristo expulsa a los mercaderes del Templo de Jerusalén.

Martes Santo: Jesús advierte a sus discípulos sobre la traición de Judas.

Miércoles Santo: Judas traiciona a Jesucristo por treinta monedas de plata.

Jueves Santo: día que conmemora La Última Cena y el Arresto de Jesús.

Viernes Santo: Vía Crucis; Crucifixión y Sepultura de Jesús.

Sábado Santo: Soledad de María y Víspera de Pascua.

Domingo de Pascua: La Resurrección de Jesús.

huevos de pascuas ok.jpg La Semana Santa 2025 comienza el domingo 13 de abril –Domingo de Ramos- y se extiende hasta el domingo 20 de abril –Domingo de Pascua-.

Luego de la conmemoración de la Semana Santa 2025, el organigrama que incluye a los feriados y días no laborables restantes del año 2025 es el siguiente:

Jueves 1ro de mayo: Día del Trabajador.

Viernes 2 de mayo: Puente turístico no laborable.

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 15 de agosto: Puente turístico no laborable.

Domingo 17 de agosto: Paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: Puente turístico no laborable.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

En consecuencia, los fines de semana largos que aún quedarán por delante en 2025 son los siguientes: