Sorpresivo: Bullrich quiso cancelar el informe de Manuel Adorni y él la contradijo

La noticia llega 12 días después de que el Jefe de Gabinete anunciara su presencia en la Cámara Alta.

Más temprano este martes trascendió que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , había cancelado de manera sorpresiva el informe de gestión que tenía previsto brindar el próximo 2 de julio en el Senado. Sin embargo, horas más tarde, el propio ministro coordinador contradijo la información.

La imprevista decisión había generado suspicacias porque fue el propio Adorni el que, hace tan solo 12 días, el 11 de junio, anunció por redes sociales que iría a la Cámara alta a responder preguntas.

Los motivos de la suspensión no están claros. Según Infobae, se consultó tanto en el entorno de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich , como del ministro coordinador y las respuestas varían. Por el lado de la senadora explican que fue ella quien le pidió a Adorni que no fuera al Senado porque “no tiene sentido que se exponga a una carnicería”. Sin embargo, quienes rodean al funcionario argumentan que no hubo preguntas de los bloques y los plazos vencieron.

Además, la decisión se da en medio de una interna entre ambos dirigentes. Bullrich fue la única miembro del Gobierno que criticó abiertamente los gastos que Adorni no puede justificar y por los que está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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Adorni contradijo a Bullrich y se puso a disposición

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contradijo a Patricia Bullrich y aseguró que “está a disposición” para asistir al Senado para brindar su segundo informe de gestión como estaba previsto. La jefa de la bancada oficialista había afirmado a este medio que querían suspenderla para evitar un desgaste político.

“Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin”, manifestó Adorni en sus redes.

Adorni mantuvo reuniones con senadores acompañado de Karina Milei

Como contrapartida, hoy hubo reuniones son senadores en la Casa Rosada que las encabezó Adorni y la ex ministra de Seguridad decidió no asistir. En el Ejecutivo se encargaron de aclarar que los legisladores que fueron “pertenecen a La Libertad Avanza y no son de nadie”.

En un nuevo gesto de respaldo por parte de la cúpula del Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete estuvo acompañado en las reuniones con los senadores, que se llevaron adelante en tres tandas, por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Adorni reunion senadores

Los encuentros fueron a las 11.30, a las 13 y a las 16 horas. El primero de estos se realizó con Pablo Cervi (Neuquén), Enzo Fullone (Río Negro), Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Vilma Bedia (Jujuy) y Romina Almeida (Entre Ríos). El segundo con Ezequiel Atauche (Jujuy), Juan Cruz Godoy (Chaco), Ivanna Arrascaeta (San Luis), Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), Bruno Olivera (San Juan), Juan Carlos Pagotto (La Rioja) y Belén Montes de Oca (Tierra del Fuego).

Asistió también el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, que fue además la persona encargada de organizar el cónclave en la Casa Rosada.

Los otros tres senadores que tampoco pudieron estar fueron Luis Juez, que tenía compromisos en Córdoba, Francisco Paoltroni, que está en Estados Unidos hasta el 25 de junio, y María Emilia Orozco, que viajó a Colombia para ser veedora en las elecciones de ese país.

Versiones cruzadas

En paralelo, Bullrich está llevando adelante las negociaciones con el resto de los espacios para evitar que la oposición avance con los proyectos que buscan remover al ministro coordinador. La semana pasada, consiguió postergar hasta este jueves la sesión prevista para el anterior, pero acordó a cambio incorporar en el temario los pedidos de interpelación.

“La decisión de cancelar fue una propuesta de Bullrich que se conversó con Karina Milei y con Devitt, que estuvieron de acuerdo”, explicó un senador.