¿Sos vos? Un solo apostador ganó más de 900 millones en el Telekino: controlá tu cartón acá

En el sorteo 2.421, un solo afortunado logró los 15 aciertos y se quedó con el pozo de $917.000.000. Además, el Rekino repartió más de 200 mil pesos entre 19 ganadores.

Un solo apostador ganó más de 900 millones en el Telekino: controlá tu cartón acá

En el sorteo 2.421 realizado este domingo 5 de abril, la combinación ganadora para el pozo principal del Telekino fue la siguiente:

18 - 03 - 01 - 17 - 15 - 02 - 16 - 12 - 10 - 05 - 06 - 09 - 07 - 25 - 19

¡Hay buenas noticias! Esta semana el pozo no quedó vacante. Un solo ganador logró los 15 aciertos y se adjudicó la impresionante suma de $917 millones . Pero no fue el único que festejó, ya que hubo miles de personas que sumaron premios en las categorías menores:

14 aciertos: 19 ganadores se llevaron $547.114 cada uno.

13 aciertos: 575 personas cobrarán $54.570.

12 aciertos: 6.807 apostadores ganaron $15.808.

Resultados del Rekino: ¿Cuánto se llevó cada ganador?

El Rekino es la modalidad favorita de muchos porque su pozo nunca queda vacante. Si no hay ganadores con 15 aciertos, el dinero se reparte entre quienes logran 14.

Los números sorteados para el Rekino este 5 de abril fueron:

24 - 09 - 07 - 22 - 11 - 10 - 03 - 17 - 13 - 15 - 01 - 19 - 08 - 12 - 04

En esta oportunidad, hubo 19 ganadores que compartieron el pozo acumulado, llevándose cada uno la cifra de $202.635.

telekino

Premios con el número de cartón: autos y viajes

Más allá de los números que salen del bolillero, el Telekino ofrece premios adicionales que salen sí o sí. En la parte izquierda de tu cartón figura un número único que te permite participar por electrodomésticos, autos o viajes al exterior.

Es fundamental que controles tu cartón de manera integral, ya que estos premios solo se entregan a los cartones que fueron efectivamente vendidos. Si tenés el número ganador, debés presentarte en tu agencia oficial de confianza para iniciar el trámite de cobro.

¿Cómo se juega al Telekino y cuándo es el próximo sorteo?

Para aquellos que recién se suman al mundo de las loterías, jugar es muy sencillo. Cada cartón de Telekino contiene 15 números elegidos al azar en un rango del 01 al 25.

El sorteo se realiza todos los domingos a la siesta. Si lográs las 15 coincidencias, te hacés acreedor del pozo máximo, que se acumula semana tras semana en caso de no haber ganadores. Además del efectivo, el juego suele incluir "premios en especie" como casas o camionetas en sus jugadas especiales.

El próximo sorteo del Telekino se realizará el domingo 12 de abril, y las boletas ya están disponibles en todas las agencias de quiniela del país.