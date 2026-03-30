En esta oportunidad, el pozo para los 15 aciertos quedó vacante , acumulando más de $728 millones para la próxima jugada.

Telekino: controlá los números ganadores y los resultados del domingo 29 de marzo

El Telekino de este domingo 29 de marzo realizó un nuevo sorteo en Argentina con un pozo millonario en juego. Te mostramos los resultados detallados para que puedas controlar tu cartón y saber si sos uno de los afortunados ganadores de la jornada.

Recordá que con el número de cartón también participás por autos, electrodomésticos y viajes, premios que siempre salen ya que solo compiten los cartones vendidos.

Resultados del Telekino: números ganadores del 29 de marzo

El sorteo 2.421 del Telekino arrojó la siguiente combinación de números para los 15 aciertos:

15 - 23 - 19 - 13 - 18 - 03 - 21 - 05 - 17 - 20 - 02 - 01 - 07 - 24 - 08

En esta oportunidad, el pozo para los 15 aciertos quedó vacante, acumulando más de $728 millones para la próxima jugada. Sin embargo, hubo muchos ganadores en las categorías menores:

14 aciertos : 23 personas ganaron $418.804 cada una.

13 aciertos : 657 ganadores cobraron $44.255.

12 aciertos: 7.849 apostadores se llevaron $12.704.

Telekino (2)

Controlá tu cartón del Rekino

El Rekino es la modalidad que siempre reparte su pozo. Estos fueron los números sorteados este domingo:

15 - 19 - 02 - 10 - 22 - 25 - 14 - 18 - 06 - 24 - 09 - 04 - 20 - 11 - 05

En esta edición, hubo un solo ganador con los 15 aciertos del Rekino, quien se adjudicó la suma de $3.567.592.

Cómo se juega al Telekino y cuánto cuesta el cartón

Si querés probar suerte en el próximo sorteo, tenés que saber que el cartón de Telekino tiene un valor de $100. Cada boleta viene con 15 números impresos al azar del 01 al 25.

El sorteo se realiza todos los domingos. Se extraen 15 bolillas y, si coinciden con todas las de tu cartón, te llevás el pozo máximo. También hay premios en efectivo para quienes logren 14, 13, 12 y hasta 11 coincidencias.

Por su parte, el Rekino utiliza los mismos números de la parte media del cartón. Si nadie logra los 15 aciertos, el premio se reparte entre los que tengan 14, por lo que nunca queda vacante. ¡No te olvides de revisar también el número de cartón para los premios adicionales!.