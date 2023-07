Sufrió un robo piraña, lo compartió en redes y la despidieron del trabajo

“Cuando salí de trabajar no vi ningún policía ni gente en la calle. Esperé un taxi que nunca pasó y me fui acercando hasta que, al llegar a mi casa, me atacaron ”, comentó Abril, en diálogo con El Doce TV.

La joven compartió su aterradora experiencia en Instagram, donde también publicó imágenes de las delincuentes y la herida que le provocaron.

Instagram robo piraña Nueva Córdoba

"Me golpearon, me robaron todo lo que había trabajado esa noche. Se llevaron toda mi plata, documentos y tarjetas. Se reían de mi", escribió y se lamentó: "Todos los días laburo, hasta lo fines de semana, para que vengan a robarme todo mi esfuerzo. Estoy bien pero la bronca y el dolor es inaguantable".

Mientras era víctima del violento robo, un joven se acercó a socorrerla y forzar la huida de sus agresoras. El chico llamado Leo la ayudó y la contuvo luego del angustiante momento que le tocó vivir. “Fue la única persona que estuvo y me contuvo, buscó a las chicas y llamó a la Policía. Después de que pasó todo esto se quedó a esperar a que entre a mi departamento. Le quiero agradecer por involucrarse”, añadió la víctima.

Robo piraña Nueva Córdoba Las delincuentes la golpearon para robarle todas sus pertenencias.

Luego del robo la despidieron

Abril es oriunda de La Pampa y llegó a Córdoba para estudiar Abogacía. Como muchos estudiantes, trabaja para poder aminorar los costos de vivir fuera de su provincia.

Por eso, contaba con dos empleos, en un estudio de lunes a viernes y los fines de semana en un bar. Luego de ser atacada y de que su publicación se viralizó, recibió una noticia inesperada: la despidieron del estudio.

La situación tomó de sorpresa a la joven, quien este lunes se presentó a trabajar luego de haber radicado la denuncia por el robo. Según contó, sus jefes le dijeron que se tome dos días para descansar, pero antes de llegar a su departamento le avisaron por mensaje que había quedado desempleada.

“Me llegó un mensaje de texto confuso y me dijeron que no vaya más”, detalló. “Estoy pasando una situación de mucha angustia. Todavía no caí en todo lo que pasó”, agregó.

El caso de Abril tuvo mucha repercusión en redes sociales, principalmente por un posteo que hizo en Twitter en donde intentaba dar con el joven que la socorrió y ayudó en medio del robo. Al parecer, ese habría sido el motivo para apartarla del empleo.

Tras difundir imágenes de las ladronas, aparecieron otras personas que fueron víctimas del mismo grupo. “Luego de que se viralizó esto, una chica me escribió y contó que cinco minutos antes fue atacada por las mismas chicas cuando quiso entrar a su casa”, concluyó.