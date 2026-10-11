Telekino HOY domingo 11 de octubre de 2026: un apostador ganó más de $1.269 millones en el sorteo

El sorteo 2449 del Telekino dejó un ganador de los 15 aciertos. Conocé los números y todos los premios.

Telekino HOY domingo 11 de octubre de 206: un apostador ganó más de $1.269 millones en el sorteo

El Telekino tuvo este domingo 11 de octubre un desenlace esperado: en el sorteo número 2449 apareció un ganador del pozo mayor, un cartón vendido en Entre Ríos, después de cuatro jugadas consecutivas en las que los 15 aciertos habían quedado vacantes.

La combinación ganadora del Telekino tradicional fue: 01 - 04 - 06 - 07 - 08 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25. Un solo apostador logró acertar los 15 números y se quedó con el premio mayor.

El afortunado de Entre Ríos se adjudicó $1.269.721.818, un premio que había crecido semana tras semana por la acumulación de sorteos sin acertantes. Con este resultado, el pozo vuelve a cero para la próxima jugada.

En las demás categorías también hubo movimiento. Con 14 aciertos ganaron 21 apostadores, que cobrarán $694.235 cada uno. En la categoría de 13 aciertos, 693 jugadores se llevaron $63.501 cada uno, mientras que con 12 aciertos la cifra de ganadores fue de 7.753, con un premio de $19.465 por cartón.

El Rekino, la modalidad complementaria que se juega junto al Telekino, también tuvo un ganador con los 15 aciertos, con un cartón vendido en Capital Federal, que se lleva $5.399.610. Los números ganadores fueron: 02 - 04 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25.

Además, el sorteo por número de cartón entregó cinco premios de $3.000.000 cada uno. Los cartones favorecidos fueron el 396.444, vendido en Corrientes; el 500.553, de La Rioja; el 507.109, de Jujuy; el 529.295, de Santiago del Estero, y el 855.356, de Santa Fe.

Cómo se juega el Telekino

El Telekino es uno de los juegos de azar más tradicionales de la Argentina. Fue creado en 1992 por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán y, desde 2022, está a cargo del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Los sorteos se realizan todos los domingos y se transmiten en vivo por Canal 9.

Cada cartón tiene impresos 15 números sobre un total de 25 posibles. Quien logra las 15 coincidencias con las bolillas extraídas se lleva el pozo máximo, como ocurrió en esta edición tras cuatro semanas de acumulación.

Los ganadores tienen tiempo hasta el 2 de noviembre de 2026 para reclamar su premio en las agencias oficiales de lotería, presentando el cartón original. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca de forma definitiva.

Con el pozo mayor ya definido, el próximo sorteo, el número 2450, se jugará el domingo 18 de octubre con cartón rojo y arrancará nuevamente desde un monto base.